Test della Personalità: l’albero che più ti piace svela la caratteristica che ti contraddistingue

La tua personalità può essere svelata dalla scelta dell’albero che preferisci tra quelli che vedi in foto. Prova questo test!

Secondo gli psicologi, alcuni tratti caratteriali possono emergere tramite test della personalità appositi. Questo che ti proponiamo è uno di quelli e ti svelerà chi sei tramite la scelta del tuo albero preferito!

Test della personalità: tra Psicologia e Personalità

La Psicologia ha un’attenzione particolare per la personalità degli individui, dove per personalità si intende un insieme multifattoriale di esperienze, caratteristiche innate consce ed inconsce che possono aiutare a comprendere ed anche a prevedere i comportamenti dei soggetti.

Nessuno ha la stessa personalità ovviamente ma alcune caratteristiche basilari comuni possono essere estrapolate anche tramite strumenti come questo test.

Lo studioso Karl Koch creò un test proiettivo chiamato “test dell’albero” molto simile a questo e valido per risalire ai tratti della personalità dell’individuo attraverso l’albero che lo rappresenta di più.

Cimentatevi anche voi in questo test!

Questo test rivela quello che non sai della tua personalità!

Fai un percorso dentro di te con questo test della personalità. Nell’immagine ti vengono proposti 9 tipi diversi di alberi, scegli istintivamente quello che ti rappresenta di più e leggi cosa si può scoprire di te da questa scelta!

Albero 1

Se hai scelto il numero 1 sei una persona generosa, che ami migliorare te stessa ed il mondo accanto a te. Questo ti porta a non essere sempre capita ma le persone riconoscono il tuo grande altruismo.

Albero 2

Con la scelta del numero 2 invece emerge che sei molto responsabile sia nel privato che sul lavoro e perciò ispiri molta fiducia. Sei bravo a comunicare e affascini gli altri con la tua parlantina.

Albero 3

Chi ha scelto il numero 3 è una persona intelligente e riflessiva infatti solitamente pensa molto prima di decidere come agire nel modo migliore. Sono stimolati dall’imparare sempre nuove cose. A volte sono anche introversi.

Albero 4

Se hai scelto il numero 4 sei molto creativo ed intuitivo. Ami molto andare controcorrente sei però molto sensibile alle critiche che ti feriscono data la tua grande emotività.

Hai bisogno di trovare lo spazio per poterti esprimere al meglio.

Albero 5

Il numero 5 indica una personalità indipendente, sicura di sé e determinata nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Queste persone vengono prese come riferimento dai propri cari e si aspettano da chi frequentano la massima onestà.

Albero 6

Se il numero 6 è quello che ti rappresenta di più sei una persona estremamente sensibile e gentile. Ami le relazioni interpersonali e infatti sei circondato da tanti amici.

Dai tutto in amore e sei sempre pronto a migliorarti.

Albero 7

Se hai scelto il numero 7 sei sempre ottimista ed hai un atteggiamento comprensivo verso gli altri. Sai ascoltare senza giudicare e sei sempre positivo e aperto verso le novità. Non sei ansioso e sei capace ad organizzare il tempo per fare ciò che vuoi.

Albero 8

Se la tua scelta è ricaduta sul numero 8 sei una persona energica e molto curiosa. Ami divertirti e divertire chi hai attorno tanto da diventare spesso il centro dell’attenzione. Sei sempre in cerca di avventure e hai una serie infinita di interessi che ami portare avanti.

Albero 9

Dietro il numero 9 si cela una persona per natura ottimista che non viene scalfita da nulla e che considera la vita come un prezioso dono da vivere intensamente giorno per giorno.

Ami esserci per i familiari e gli amici e sei sempre pronto a perdonare i torti subiti.

Seguici per provare a scoprire altri lati della tua personalità che ancora non conosci!