Test psicologico: ciò che vedi per primo palesa la dote che non sai di avere

Test psicologico: ciò che vedi per primo palesa la dote che non...

Prova questo particolare test di personalità che rivelerà la tua qualità positiva che vuoi far emergere anche negli altri

Il test di personalità che ti proponiamo arriva dal Messico ed è molto particolare! Indica quale immagine riesci a vedere per prima e scopri per quale scopo positivo lavora il tuo inconscio!

Il test di personalità messicano

Ognuno di noi ha sia lati del carattere positivi che negativi che tendiamo a negare.

Però possediamo delle qualità positive che tendiamo a voler fare emergere anche nelle altre persone.

I test come quello che ti proponiamo oggi si basano sull’utilizzo di illusioni ottiche, ovvero delle immagini che hanno una particolare complessità.

Nell’immagine principale infatti sono nascoste altre immagini che non tutti riescono a vedere.

Questa illusione ottica è stata realizzata in Messico da un artista di nome Octavio Ocampo ed è molto suggestiva.

Vuoi provare a testare le tue qualità?

Quale immagine vedi per prima?

1- La donna

Se hai visto per prima la donna sei una persona allegra e ottimista. A volte volubile sai portare allegria in ogni situazione tirando su di morale chi ti sta intorno. Sei molto emotiva e mostri il tuo affetto con slancio e sai sciogliere anche i cuori più duri.

2- Gli alberi

Se hai notato gli alberi sei una persona concreta e dedita agli affetti. Sai dare al mondo il tuo appoggio e la tua stabilità e sei molto generoso perché proteggi ed aiuti sempre chi è in difficoltà dandogli non solo consigli ma anche preziosi aiuti concreti.

3- Le facce tra le foglie

Se hai visto i tre volti tra i rami subito sotto le foglie sei una persona molto riflessiva. Non ami la socialità eccessiva perché per te la cosa più importante è la conoscenza. Ti piace informarti su tutto ciò che non conosci e desideri divulgare anche agli altri questo tuo sapere.

4- i volti tra i rami e sul tronco

Sei una persona dal carattere molto complesso e spesso non vieni capito. Sei estremamente empatico ed intuitivo e a volte questo tuo dono può spaventare gli altri ma in realtà hai una grande capacità di aiutare tutti ed è quello che vorresti sempre fare.

