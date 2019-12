Test psicologico: cosa ti salta all’occhio svela la parte più fragile di te in amore

Tutti abbiamo dei segreti in amore che non sveliamo a nessuno, il test dell’illusione ottica svela questo aspetto misterioso della tua personalità

Se sei curioso di conoscere qual è il segreto d’amore che porti in fondo al cuore, prova a fare questo test e capisci di più la tua personalità.

Cosa rivela il test della personalità sul tuo amore

L’ amore è il motore che muove ogni cosa ma non è facile da definire. Per ogni persona può avere aspetti e caratteristiche differenti, a seconda delle esperienze vissute, del carattere innato e di molti altri fattori.

Alcuni test appositi possono aiutarci a fare emergere dei lati che sono nel profondo del nostro cuore, proprio riguardo all’amore.

Dunque se sei curioso di sapere cosa tieni nascosto solo per te prova questo test!

Quale immagine vedi?

Come avrai notato abbiamo allegato un’immagine, detta illusione ottica, che ti permette di indicare per prima una determinata immagine.

Osserva molto attentamente l’immagine e indica quale figura vedo per prima, dopodiché leggi cosa rivela del tuo segreto d’amore.

1- La Donna

Se hai visto il volto della donna sei una persona emotiva e che punta tutto sulla sensualità. Sei schietta e sincera con il partner e non tolleri le bugie nemmeno a fin di bene. Per il quieto vivere della coppia preferisci perdonare ma non scordi mai il torto e non riveli che cerchi di vendicarti in modo più sottili.

2- Gli Alberi

Se ti sei concentrato sul paesaggio sei una persona razionale e concreta. In amore sei fedele ma non ami lasciarti andare a manifestazioni d’affetto, il tuo sentimento preferisci tenerlo per te e dimostrare al partner cosa provi con le azioni.

3- La Barca

Se hai visto la barca in mezzo al mare vuol dire che sei volubile e non ami la consuetudine e le abitudini soprattutto in amore.

Ti piace sperimentare situazioni nuove e rischi di annoiarti in fretta, il segreto che tieni nel cuore può essere un nuovo flirt oppure la voglia di trovare situazioni piccanti con il tuo partner.

Ti è piaciuto il test di personalità? Se vuoi scoprire altri lati di te che non conoscevi continua a seguirci!