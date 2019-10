Test psicologico: cosa vedi nell’immagine rivela ciò di cui hai bisogno in questo momento

Questo test psicologico nasconde un’illusione ottica: due immagini fuse in una.Quale ti colpisce per prima? Scegli senza pensare e guarda cosa rivela di te!

La personalità è molto complessa ma un test psicologico come questo può aiutarci a scoprirne i lati nascosti. Quello che ti proponiamo è un tipo molto particolare. Ti va di provare?

Test psicologico: l’illusione ottica che svela la tua personalità

Alcuni tipi di immagini fanno parte della particolare categoria delle illusioni ottiche. Questo test psicologico se ne serve per svelarvi alcuni aspetti del vostro carattere che tendono a nascondersi. Tali immagini racchiudono diversi disegni all’interno della stessa immagine, spesso fusi insieme e che non risaltano subito ai nostri occhi. Perché accade questo?

Perché il nostro cervello viene ingannato da diversi e complessi stimoli visivi e riesce a mettere a fuoco una sola immagine. Quando ci fanno notare che se ne nasconde un’altra o anche di più , allora il nostro cervello diventa per magia in grado di “vedere” anche l’altra immagine .

Tali illusioni ottiche sono state molto utili in passato per studiare il funzionamento del cervello umano ma anche come utili test proiettivi per scoprire lati nascosti della nostra personalità.

Questa immagine infatti nasconde due profili diversi di personalità, vuoi sapere qual è la tua?

Che immagine vedi nel test?

Dopo aver svuotato la mente concentrati solo sull’immagine e pensa a cosa ti è apparso per prima.

Solitamente almeno una delle immagini risalterà di più ai tuoi occhi e quella sarà l’immagine che ti rappresenta.

Non pensare a cosa simboleggia, non è collegata al significato, almeno non è così palese il legame con la nostra parte più inconscia.

Gli psicologi dunque definiscono due tipi di personalità a seconda che tu abbia visto prima un teschio o al contrario una donna rannicchiata.

Se hai visto il Teschio

Non ti spaventare, questa immagine non ha un significato negativo, anzi è di buon auspicio. Significa che in questo momento della tua vita sei aperto al cambiamento, ad iniziare un nuovo ciclo della tua vita e che hai tanta forza dentro di te per raggiungere i tuoi obiettivi.

Infatti sei una persona che conta molto su se stessa e sulle proprie capacità, non credi al destino immutabile ma vuoi migliorare grazie ai tuoi sforzi.

E questo momento il tuo atteggiamento positivo porterà buoni frutti in tutti i campi.

Se hai visto la Donna

Nell’immagine proposta potresti aver visto per prima la donna rannicchiata.

Cosa ci dice questa immagine della tua personalità? Come la donna del quadro, ti senti molto stanco, probabilmente senti che le tue energie sono state prosciugate da eventi esterni che non dipendevano da te.

Questo ti ha lasciato tanti pensieri su cui rimugini continuamente, lasciando però che il resto della tua vita ti scivoli tra le dita senza quasi che tu te ne accorga. Attento perché ti stai impoverendo di esperienze importanti che poi potresti rimpiangere.

Magari è proprio arrivato il momento di liberarsi dei pesi del passato e provare a guardare cosa ti riserva il futuro, che è più vicino di quanto pensi!

