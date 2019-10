Test psicologico: cosa vedi nell’immagine svela i tuoi punti deboli e i pregi nascosti

Cosa vedi per primo nell’immagine? La luna crescente, la donna sulla collina o il volto umano tra i rami spogli dell’albero? La risposta rivela il tuo modo di affrontare la vita

La mente umana è una macchina complessa e in continua evoluzione, quando pensiamo di avere tutto sotto controllo c’è qualcosa che invece ci sfugge. A favorire la sua evoluzione l’esperienza, che ci arricchisce e ci aiuta a vedere le cose da un punto di vista sempre nuovo. E tu come affronti la vita?

Guarda bene l’immagine. Cosa vedi? La luna crescente, il volto di una donna tra i rami o la donnina sulla collina?

Scelto? Ora scopri il risultato

1 – La luna crescente

Se la prima immagine che ti è saltata agli occhi è la luna crescente vuol dire che sei persone allegre e positive, che sono le parole chiave della vostra personalità. Sei una persona estroversa e simpatica, difficilmente ti si può resistere essendo per natura un ottimo compagnodi viaggio in ogni ambito.

Sei riflessivo e lungimirante, non ami molto andare all’avventura bensì avete l’abitudine di pensare e programmare ogni cosa nei minimo particolari, per cercare di evitare cattive sorprese.

2 – Il volto umano tra i rami dell’albero

Se invece a non passare inosservata è il volto umano tra i rami dell’albero, allora sei una persona estremamente emotiva ed empatica, caratteristiche della personalità a volte non semplici da gestire, e che spesso nel quotidiano possono creare delle relative difficoltà nell’affrontare le persone e le cose.

Nulla ti sfugge, il tuo istinto quasi sempre ti permette di sapere in anticipo ciò che sta accadendo, e ciò per certi versi aiuta a prendere decisioni giuste e ponderate. Sei amato dagli amici per i tuoi ottimi consigli.

Nonostante tu ami la compagnia, ogni tanto senti la necessità di stare da solo e confrontarti con te stesso.

3 – La donna sulla collina

Se infine la prima immagine che hai notato è la donna sulla collina, ciò significa che nella vita siete persone concrete e realistiche, persone oneste e ligie ai propri doveri.

Apparentemente puoi sembrare egocentrico attirando le antipatie di chi ti circonda. Ami vincere e sai essere un vero Leader nel tuo settore di appartenenza.

Solo chi ti conosce profondamente sa che in realtà, dietro quegli atteggiamenti è nascosta una persona, sensibile, affidabile e leale.