Test psicologico: lo scarabocchio che scegli svela il Difetto che tendi a nascondere

Il test psicologico degli scarabocchi intricati ti indicherà ciò che tenti di nascondere al mondo, scegli quello che più ti ispira e scopri chi sei!

Il test psicologico che ti proponiamo ti permetterà di capire cosa tieni nascosto al mondo. Scegli lo scarabocchio che più ti attira senza pensarci e poi leggi quello che il profilo corrispondente rivela di te.

Il test psicologico basato sui disegni

La psicologi degli individui è molto complessa e gli studiosi della mente sono ancora all’opera per eplorare alcuni lati nascosti.

Il nostro comportamento riflette quello che siamo nel subconscio e che spesso tendiamo a nascondere l mondo.

Magari per pudore o perché non andiamo fieri delle nostre azioni. Alcuni test, come quello dei disegni che ti proponiamo in questo articolo ci possono però aiutare a far emergere quei lati che tendiamo a celare.

Quale scarabocchi scegli?

Se sei curioso di conoscere quale lato nascondi al mondo prova a scegliere solo uno degli scarabocchi che vedi nella figura iniziale, poi leggi il profilo corrispondente.

1.

Se hai scelto il disegno numero 1 sei una persona molto precisa ed inappuntabile. Quello che non vuoi assolutamente che il mondo veda di te dunque sono i tuoi difetti e le tue imperfezioni, ma devi capire che a volte quelle che ti reputi imperfezioni possono essere dei dettagli che qualcun altro apprezza.

2.

Se invece scegli lo scarabocchio numero due sei una persona che tende sminuirsi. Non ami mostrare il tuo valore e spesso pensi di non avere le qualità giuste ancora prima di metterti in gioco. La lezione per te è imparare che la tua autostima si costruisce giorno per giorno e le persone ti apprezzeranno per quello che sei.

3.

Il disegno numero 3 rivela una personalità che è l’esatto contrario delle precedenti: il tuo egocentrismo supera ogni cosa e ne sei consapevole, perciò cerchi di mascherarlo ma emerge ugualmente. Più che nasconderlo dovresti sfruttarlo per aiutare chi invece non ne è provvisto, e le persone apprezzerebbero di certo il gesto.

4.

Se hai scelto l’ultimo disegno sei una persona sempre scontenta. Non apprezzi quello che hai intorno a te e pensi sempre di non aver avuto il giusto. Spesso le tue critiche feriscono gli altri e cerchi allora di tenere per te le tue idee, ma purtroppo non sempre con successo. Cerca di essere più empatico e capirai che anche gli altri hanno i loro problemi.

