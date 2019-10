Test psicologico, quale colore ti attrae di più? La risposta rivela che tipo di persona sei

Quale colore ti attrae di più? Quello che scegli rivela la persona che sei veramente. Avresti mai creduto di essere così?

Il potere dei colori è immenso e quello che scegli determina che persona sei. Sei pronto a scoprirlo con questo test psicologico? Corri a leggere la risposta!

Test psicologico con i colori

Siamo diversi l’uno dall’altro, con caratteri e modi di fare che ci differenziano nell’assoluto. Quello che forse non sai è che i colori possiedono un grande potere non solo per la tua anima ma anche per come sei nel tuo io più profondo.

Il Dott. Carol Ritberger ha studiato i colori evidenziando che ci sono quattro tipologie di personalità differenti che vengono determinate da un colore specifico.

In questo caso, infatti, non ti viene chiesto quale sia il tuo colore preferito tra tutti ma bensì quale ti attrae di più tra rosso, arancione, verde e giallo. Quattro nuance della scala dei colori che magari mai avresti scelto, ma devi sapere che dietro a questa richiesta c’è una motivazione ben precisa.

Sempre secondo il Dott. Ritberger questi 4 colori sono determinanti per andare a scoprire ciò che si nasconde e quale personalità prende il sopravvento. Questo influisce non solo sulla vita di tutti i giorni ma anche sui pensieri e gli obiettivi che ti prefiggi a lunga scadenza.

Il colore fa parte integrante della tua vita, come forma di comunicazione e per definire la tua preferenza – la voglia di mandare un messaggio chiaro per essere unico al mondo.

Nella storia è risaputo, sin dagli antichi Egizi, che questi venivano utiizzati per curare i malati e ancora oggi si utilizza la cromoterapia per andare a trattare determinate patologie fisiche e mentali.

Essendo che la percezione del colore è una questione personale, quello che andrai a scegliere non sarà mai uguale alla persona accanto a te. Sei pronto?

Quale colore preferisci?

Un test veloce, semplice ma molto importante. Il tuo compito è quello di scegliere tra il giallo, l’arancione, il rosso e il verde: non il tuo preferito ma quello che ti colpisce a vista d’occhio.

Ora scopri che persona sei veramente!

Hai scelto il giallo?

Nonostante sia un colore legato al Sole e alla vita, se lo hai scelto sei una persona razionale che sa sempre come gestire stress ed emozioni.

Ricercatore, amante dei dettagli e dotato di grande intelletto usi il cervello per creare, condurre e conquistare. Sei una persona molto indipendente e la tua creatività non si ferma dinanzi ad alcun ostacolo.

Nessuno può bloccarti e la tua libertà viene prima di ogni cosa: sei apprezzato dagli altri che vedono in te una persona dinamica, divertente e sempre pronto a nuove sfide.

Hai scelto l’arancione?

Sei una persona empatica, che capisce le persone e le mette a proprio agio. Il tuo obiettivo è quello di essere felice e rendere felici le persone che ami maggiormente.

Sei premuroso, ami il benessere e fai in modo che tutti stiano bene anche a discapito della tua di felicità. Sempre di buon umore, vedi solo il bello nelle azioni, nelle cose e anche nelle persone.

Hai scelto il rosso?

Determinato, ambizioso e sempre pronto a raggiungere quell’obiettivo che sembra impossibile. Non deleghi e non ti fidi degli atri, perché come lo fai tu non lo fa nessuno.

Nonostante questo le persone ti rispettano e vedono in te un leader nato che sa dare importanza e valore alle cose ben fatte e ricercate.

Hai scelto il verde?

Viaggiare, avventura, scoperta e nuove conoscenze sono le parole d’ordine che ti caratterizzano. Hai fiducia nelle tue capacità, sei spensierato e ami il contatto con la natura anche la più selvaggia.

Sei gentile e non ti fermi alle apparenze anche se a volte preferisci stare per conto tuo. Creativo e con grande ingegno sempre in movimento e pieno di nuove idee da proporre.

