Qual è l’uccello del tuo mese di nascita? Scopri subito i lati nascosti della tua personalità e carattere! Avresti mai pensato di essere così?

Un test personalità molto divertente! Il tuo mese di nascita è legato ad un uccello e la risposta rivela dei lati nascosti del tuo carattere. Pronto a scoprirli?

Test personalità con gli animali

Come sai ognuno di noi è legato a pietre, pianeti, giorni fortunati e numeri che caratterizzano la nostra persona. Quello che forse non sapevi è che ad ogni mese corrisponde un uccello della natura, dotato di caratteristiche importanti che sono similari al tuo carattere.

In base al mese di nascita infatti puoi scoprire delle particolarità della tua personalità che non pensavi di avere e che, forse, nascondi al fine che nessuno possa scoprirle.

Ma perché proprio gli uccelli? In natura ci sono tantissime categorie e specie di volatili dotati di rara bellezza e intelligenza. Ma attenzione: i professionisti del settore hanno analizzato il loro modo di fare e di comportarsi, associando ognuno ad un mese di nascita e di conseguenza alle caratteristiche di ognuno di noi.

Un test della personalità veloce, divertente e dalle sfaccettature ingnote ma incredibili. Sei pronto?

Qual è l’uccello del tuo mese di nascita?

Come puoi vedere ad ogni mese è associato un uccello, dal corvo sino al cigno. Quello che dovrai fare tu è semplicemente guardare quale animale rappresenti il tuo mese di nascita e andare a leggere il risultato.

Avresti mai pensato di essere così?

Gennaio con il Gufo

Sei estremamente sincero e dici sempre tutto quello che ti passa per la testa, ma con un certo tatto per non colpire e affondare chi hai davanti. La tua personalità è serena, tranquilla ma quello che piace di più di te è il fatto che tu sia affidabile al 100%.

Un consiglio? Non essere sempre così disponibile

Febbraio con il Pappagallo

Voglia di vivere e imparare cose nuove sono le caratteristiche più evidenti del tuo carattere, che non cerchi di nascondere. Ami l’arte, la letteratura e tutto ciò che possa nutrire la tua mente senza mai lasciare indietro i tuoi impegni.

Un consiglio? Ogni tanto fermati e poniti degli obiettivi

Marzo con il Merlo

Superi tutti gli ostacoli, anche quelli più difficili sapendo che dall’altra parte del muro c’è sempre qualcosa di nuovo e concreto che ti attende.

Non mostri mai il lato fragile e cerchi di perseguire tutti gli obiettivi.

Un consiglio? Ogni tanto stacca la spina e riposati

Aprile con il Canarino

Divertente, solare ed estroverso ti piace intrattenere le persone in ogni situazione. Ti cercano proprio perché diverti e sei l’animatore delle feste.

Un consiglio? Mostra anche la tua parte seria

Maggio con l’Usignolo

Ci si innamora molto facilmente di te, affascinante e dal sorriso magnetico. Le persone si fidano e si affidano a te, lasciandoti tutto in mano senza pensarci un attimo.

Un consiglio? Cerca chi possa occuparsi di te

Giugno con la Colomba

Un leader, il capofila e la persona che riesce sempre a gestire ogni tipo di situazione con freddezza. Grande alleato sia che la guerra sia piccola oppure grande.

Un consiglio? Puoi mostrare la tua parte fragile ogni tanto

Luglio con l’Aquila

Sicuro e determinato, vai avanti per la tua strada a qualsiasi costo. Ispiri fiducia e le persone si avvicinano a te anche se non ti conoscono bene: sai dare consigli obiettivi senza mai cadere nel tranello dell’offesa o altro.

Un consiglio? Hai bisogno di qualcuno che ti ascolti ogni tanto, ammettilo

Agosto con il Martin Pescatore

Molto generoso e quasi disposto a mettere da parte te stesso per gli altri. Socievole, altruista non ti pieghi mai e non chiedi mai aiuto.

Un consiglio? Attento alle persone che potrebbero approfittarsene

Settembre con il Falco

Non deludi mai nessuno e sai sempre cosa fare al momento giusto. Solo a volte cedi ma il tuo istinto di sopravvivenza è molto più forte e vai avanti.

Un consiglio? Mostrarsi fragile non è poi la fine del mondo

Ottobre con il Cigno

Tu trovi le soluzioni e sei un ottimo genitore, ispirando quel senso di protezione che gli altri ricercano continuamente. Una persona che c’è sempre e bada ad ogni piccolo dettaglio.

Un consiglio? Fatti aiutare anche tu quando ne hai bisogno

Novembre con il Gallo

Ti piace la tranquillità, gli amici di vecchia data e le cose ben definite. Non sei amante del caos e non ti fidi subito delle persone, per questo tendi a non fare spesso nuove amicizie.

Un consiglio? Divertiti e lasciati andare

Dicembre con il Corvo

Viaggiatore, sempre alla ricerca di cose nuove e amante del gruppo – ma solo delle persone di cui puoi affidare la tua sicurezza.

Non ti fermi mai, quasi come se volessi sfuggire dalla realtà.

Un consiglio? Guardati dentro e scopri ciò che desideri veramente

Vuoi scoprire altri lati del tuo carattere? Prova con questo nuovo test che ti proponiamo: la risposta ti lascerà senza parole!