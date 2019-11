Test psicologico: il cerchio che più ti colpisce rivela come appari agli occhi degli altri

La tua mente è molto complessa, se vuoi esplorare i suoi lati più nascosti fai questo test e scopri un lato di te che non sapevi di avere.

Ognuno di noi nasconde inconsciamente dei lati della sua personalità che la nostra mente può esplorare solo attraverso alcuni test come questo che ti proponiamo oggi. Scegli il cerchio che più ti da tranquillità e poi scopri come sei.

La mente come un cerchio in questo test

La nostra mente appare quasi insondabile da quanti lati nascosti ed inconsci contiene.

Molte sue caratteristiche sono state esaminate da molti studiosi come psicologi e neuropsichiatri ma ancora molto è da esplorare.

Uno strumento utile per capire quello che non è sempre chiaro nemmeno a noi stessi di come funziona la nostra mente è il test come quello che ti proponiamo di fare.

Test come questi possono dirti come sei in amore, qual è il tuo desiderio nascosto ecc..

Prova e ti stupirai del risultato!

La personalità rivelata dal cerchio che scegli

In questo test, come puoi vedere dall’immagine, ci sono 6 figure che rappresentano diversi tipi di cerchio.

La figura del cerchio è simbolo della mente, della sua circolarità, e della sicurezza.

Dunque prova istintivamente a scegliere il cerchio che ti comunica più serenità e sicurezza a leggi la descrizione corrispondente.

Cerchio 1

Questo cerchio è molto semplice ma non è finito, non è chiuso. Come te che sei sempre alla ricerca di miglioramenti personali, della perfezione in ogni settore della tua vita. Sei però lineare e molto sincero e non perdi di vista i tuoi obiettivi.

Cerchio 2

Se hai scelto il cerchio numero 2 sei molto curioso, ma anche molto affidabile. Ti piace conoscere il mondo e le persone intorno a te. Non è tua abitudine giudicare nessuno per quanto diverso da te. Il cerchio ti rappresenta perché ha molti elementi all’interno e all’esterno e come te è aperto ad ogni possibilità.

Cerchio 3

Il cerchio numero 3 è molto simbolico. Contiene al suo interno l’albero, in tutte le culture simbolo di vita e di stabilità.

Per te il valore fondamentale è la famiglia e metti al centro del tuo mondo psicologico i rapporti con familiari e amici.

Cerchio 4

Il cerchio numero 4 racchiude al suo interno un fiore di loto.

Nelle culture orientali è simbolo di inconscio, di calma interiore, di capacità di introspezione. Sei una persona apparentemente fragile ma che ha dentro di sé un potere immenso grazie ad una forte stabilità emotiva.

Cerchio 5

Il cerchio della figura 5 è chiuso, stabile, con margini definiti. Come te che sei una persona molto decisa, seria, e con un carattere molto forte. Ti piace conoscere persone nuove ma sei molto fedele e non abbandoni chi ami. Per te la vita è un cammino duro ma piacevole e sempre dritto.

Cerchio 6

Come il cerchio nuemero 6 la tua personalità è multisfaccettata e non ti piace essere incastrato in ruoli e definizioni. Ami chi ti lascia esprimere e ha la tendenza ad essere anticonformista e ribelle. Attento a non combattere contro i mulini a vento!

Ti è piaciuto questo test? Seguici per metterti alla prova in altri test di personalità!