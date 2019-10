Test psicologico di coppia: la Luna che ti piace di più rivela se sei un buon amante

La nostra personalità è multisfaccettata e spesso non ne conosciamo ogni aspetto. Se vuoi scoprire come sei in amore prova a fare questo test!

Non abbiamo tutti la stessa personalità, gli studiosi della mente usano test come questi per portare alla luce gli aspetti più nascosti di noi. Scegli la luna che più ti attrae e leggi cosa rivela di te.

La Luna come simbolo della nostra personalità

Il nostro satellite non è solamente un corpo celeste.

Da sempre ha simboleggiato per l’essere umano una dimensione magica, inconscia e irrazionale.

La Luna influisce sulla vita ed il carattere degli individui più di quanto si possa pensare: non solo le maree e le correnti marine, i parti e alcuni sbalzi umorali.

Senza arrivare alle leggende ed i racconti sui licantropi, si può però capire quanto la Luna sia presente da sempre nella nostra vita.

Test proiettivi che utilizzano l’immagine della Luna per rivelarci gli aspetti più inconsci di noi stessi sono particolarmente utili e anche piacevoli da fare.

Il test rivela come ti innamori

Vuoi dunque provare questo test?

Guarda l’immagine che ti abbiamo proposto ad inizio articolo e scegli senza pensare la Luna che più ti rappresenta.

Leggi al numero corrispondente l’amore che è compatibile con il tuo modo di essere, quello che più ricerchi come sei nella relazione.

1- Positiva al massimo

Se hai scelto la Luna numero 1 hai una visione della vita e dell’amore sempre ottimistica. Per te l’amore è il sogno da inseguire, quello con la A maiuscola e sei disposto a mettere da parte anche i lati negativi per vivere la storia in cui ti sei impegnata. Il rischio è di essere abbagliati dal risultato e da non vedere criticamente le difficoltà. Punta sull’autostima!

2- Temeraria

La Luna numero 2 indica una persona che non ha paura di buttarsi in una storia nuova. Ami le sfide e più la situazione sembra impossibile, più sei stimolata a provare. Attenzione a valutare però se oltre al gusto della sfida quella persona ti interessa davvero altrimenti il rischio di annoiarsi presto è dietro l’angolo!

3- Trascinante

In amore sei una persona vulcanica e che si fa sempre notare. Pre il tuo partner sei come un faro nella notte, sei presente, dai consigli, organizzi la vita. Forse dovresti assaporare il gusto ogni tanto di lasciar fare anche a lui e di viverti l’imprevisto che ti da il dipendere da qualcun altro. Potresti scoprire che ti piace.

4- Pacifica

Se hai scelto la Luna numero 4 sei una persona pacifica e tranquilla. Ciò non significa che accetti tutto, ma che preferisci concentrarti sulle cose importanti piuttosto che farti trascinare in discussioni. A volte però ti “nascondi” troppo mentre in amore sarebbe meglio che facessi vedere al partner tutti i lati del tuo carattere.

5- Equilibrata

Come la Luna numero 5 sei una persona equilibrata, stabile. Ti piace aver chiari gli obiettivi della tua storia, e sei molto fedele e concreta. Ami qualcuno che ti dia stabilità ma ti piace anche ogni tanto una persona con cui ogni tanto perdere l’equilibrio per poi recuperarlo insieme!

6- Passionale

La Luna numero 6 indica che sei una persona davvero passionale. Per te dunque ogni decisione, soprattutto in amore è questione di “pancia” e l’amore fisico e senza freni ti stimola più di ogni altra cosa.

Ti infiammi subito e il rischio è di consumare la fiamma troppo in fretta.

Ti sei ritrovata? Se ti è piaciuto questo test seguici ancora per scoprire altri lati della tua personalità.