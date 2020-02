TEST: l’animale che preferisci rivela la vera natura del tuo lato oscuro

Gli animali possono svelare il tuo lato più oscuro, quello che non conosci di te. Scoprilo con questo test psicologico degli animali tenebrosi.

Sei proprio sicuro di conoscere davvero come sei? Questo test psicologico ti permetterà di scoprirlo scegliendo uno di questi bellissimi ed inquietanti animali. Prova anche tu!

Test e lato psicologico

La nostra personalità nasconde molti lati oscuri che non conosciamo bene nemmeno noi.

Come fare allora per farli emergere?

Un modo può essere dedicare qualche minuto all’esecuzione di un test psicologico detto proiettivo perché attraverso l’attribuzione di un senso inconscio ad immagini o simboli, gli esperti hanno codificato vari lato della personalità.

Ovviamente ciò non ha valenza scientifica ma se vuoi divertirti provalo anche tu, resterai stupito!

Quale animale scegli?

Non pensare troppo e scegli d’impulso l’animale che più ti affascina ed inquieta e poi leggi cosa rivela.

1- Pipistrello

Sei una persona che non ama esporsi e prendere una posizione estrema. Per te tutto può avere un altro significato e non giudichi mai prima di sentire tutte le campane ma sei molto scettico.

2- Pantera Nera

Sei una persona che può apparire misteriosa ed affascinante ma che nasconde il suo vero modo di essere agli altri. Sei considerata calma ma molto pericolosa se ti arrabbi perché la tua è una vendetta che servì fredda.

3- Gatto Nero

Sei dinamico e attivo ma ami anche la solitudine. Sei considerato quasi magico e temuto per la tua capacità di intuito e di prevedere gli sviluppi delle situazioni. Hai molto intuito che ti aiuta in tutte le situazioni.

4- Corvo

Sei solitario e molto introspettivo. Qualcuno ti ritiene burbero ma sei molto intelligente e spesso ciò ti porta a chiuderti in te stesso per riflettere a fondo sulle situazioni e le persone.

5- Leone

Sei una persona molto corretta e determinata ma se le cose non vanno come vorresti diventi molto aggressivo e la tua impulsività può spaventare gli altri. Il tuo lato oscuro non lo nascondi perché sai di essere un leader apprezzato e temuto.

6- Avvoltoio

Sai sempre cosa vuoi e cerchi di ottenerlo con ogni mezzo anche non del tutto corretto. Quello che più ti preme è soddisfare i tuoi desideri e a volte sei senza scrupoli per arrivare dove vuoi.

7- Vedova Nera

Hai un fascino indiscutibile che però attrae e fa paura allo stesso tempo. Le persone con te temono di perdere il controllo emotivo e di essere manipolate e spesso è proprio così, riesci a fare fare agli altri ciò che vuoi.

Allora ti è piaciuto il test? Lasciaci un commento e torna per divertirti con altri bellissimi test!