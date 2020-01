TEST: la pettinatura che preferisci svela il tuo bisogno inconscio più forte

Scegli il modo in cui ti trovi più a tuo agio nel pettinare i capelli escopri cosa indica della tua personalità, questo test psicologico ti stupirà!

Anche la pettinatura può nascondere degli aspetti nascosti della personalità, prova a scoprire quali attraverso questo divertente test psicologico!

Il significato della pettinatura attraverso il test psicologico

Chi siamo davvero emerge da ogni gesto, non solo dalle nostre parole.

Anche se può sembrarci strano ogni azione e scelta che effettuiamo anche quelle che riguardano abbigliamento, make up e capelli sono legate anche al nostro subconscio.

Ecco perché test psicologici possono facilmente lasciar emergere lati di noi a volte ben nascosti.

Continua a leggere per saperne di più!

Scegli il tuo modo preferito di pettinare i capelli

Avresti mai pensato che il modo di portare i capelli poteva rappresentare un aspetto del tuo carattere? Se sei curiosa scegli la tua acconciatura e scoprilo!

1- Coda di Cavallo

La tua indole romantica e sensibile. Ti emozioni facilmente e vorresti sempre avere con te le persone che ami, leghi molto con gli animali ed i bambini piccoli e sei fedele in amore.

2- Corti con stile

Sei vivace e sbarazzina. Il mondo per te è un’avventura da esplorare senza pensare troppo ai rischi per ciò non ami appesantirti di inutili fardelli, sei volubile ed allegra.

3- Chignon classico

Sei cresciuta con un’educazione un po’ rigida che però ti ha aiutato a rispettare gli impegni e ad essere sempre educata.

Le persone apprezzano la tua serietà e generosità.

4- Raccolto casual

Sei introspettiva e dai molta importanza alle cose concrete. Ami programmare la vita in modo chiaro e sai sempre quali sono i tuoi obiettivi, anche se a volte fai fatica a restare concentrata.

5- Ricci naturali

Sei attiva ed energetica. Ti piace essere al centro dell’attenzione e non ti basi sul giudizio delle altre persone. Ami le cose avventurose e ti divertono le persone allegre.

6- Lunghi e sciolti

Sei una persona che ama la semplicità ed ha un fascino dolce e romantico. Ti adatti ad ogni situazione sia che tu sia ad un appuntamento elegante che in spiaggia!

Ti è piaciuto il test? Torna a trovarci per scoprire nuovi interessanti particolarità del tuo carattere.