Come mangi la pizza svela il tuo disturbo sociale: scopri il tuo profilo psicologico con questo test

Il test psicologico della pizza

Come agiamo nel mondo non è casuale.

In ogni gesto anche il più banale mettiamo tutto il nostro Io ed anche il nostro subconscio.

Dai nostri gesti come ad esempio come scriviamo sul cellulare, come portiamo i capelli o come mangiamo, si può quindi dedurre i lati principali della nostra personalità.

È quello che si propone di fare questo test, dunque se sei incuriosito continua a leggere!

Come mangi la pizza?

Scegli il modo in cui di norma mangi la pizza è poi leggi cosa rivela di te!

1- Prima il centro e lasci il bordo

Sei impulsivo e vuoi tutto e subito. Sei ottimista ma non hai avuto sempre una vita facile. Hai imparato ad affrontare le paure e i compiti difficili senza lamentarti.

2- Prima il bordo e poi il resto

Tieni le cose più gustose per ultime, così vivi la vita. Hai paura di legarti perché sei stato ferito e temi di essere tradito se ti lasci andare fidati di più.

3- Lasci il centro per ultimo

Sei sognatore e romantico. Cerchi di non consumare le esperienze velocemente ma ti godi ogni attimo. Sei nostalgico, prova a sognare più un grande.

4- Ordine casuale

Non sei una persona metodica, anzi la routine ti annoia. Vivi alla giornata e sei spesso incostante anche nelle scelte di tutti i giorni. Spesso il tuo umore subisce influenze difficili da comprendere.

5- Pizza a spicchi uguali con stesso ordine

Sei una persona razionale e precisa. Sei molto intuitivo, infatti non è facile trovarti impreparato su cosa dire o fare. Sperimenta l’imprevisto ogni tanto forse ti stupirà piacevolmente.

6- Prendi il condimento dai piatti altrui

Sei sempre insoddisfatto di ciò che hai. Appena raggiungi un obiettivo vuoi subito qualcosa di altro. Cerca di goderti ciò che hai e vivi di più nel presente.

7- Prima tutto il condimento

Sei una persona che vuole gustare subito il bello delle cose, ami le sorprese e le novità. Sei molto curiosa e nessuno riesce a tenere i segreti quando ci sei tu perché sei un detective perfetto!

8- Accompagni con la coca cola

Non ami stare da solo e hai le tue abitudini che sono difficili da cambiare. Chi ti ama deve conoscere le tue piccole fissazioni ma hai il pregio di essere un punto fermo per chi ti ama.

9- Pizza piegata a tovagliolo

Sei sempre di corsa. Hai mille impegni e anche quando non hai qualcosa di impellente da fare trovi il motivo per andare di fretta. Hai paura di sentire il vuoto attorno a te, gustati il relax.

