TEST: qual è il tuo dono? L’acchiappasogni che più ti piace svela la tua vera natura

Test psicologico: scegli l’acchiappasogni che cattura la tua attenzione e scopri cosa rivela sulla tua personalità. Dai non perdere altro tempo, scopri cosa dice su di te!

L’acchiappasogni, simbolo associato agli indigeni del Nord America, è uno strumento composto da un cerchio esterno rappresentante il ciclo della vita e dell’universo. La rete intorno al cerchio permette di trattenere i sogni negativi per lasciare spazio a quelli positivi. Un altro elemento che caratterizza questo strumento sono le piume che, invece, simboleggiano l’aria e il volo degli uccelli. Quale degli acchiappasogni, nell’immagine sopra proposta, cattura la tua attenzione? Inizia il test e scopri cosa dice su di te.

Scegli l’acchiappasogni

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente gli acchiappasogni e scegli quello che cattura la tua attenzione. Di seguito i risulti:

1. Primo acchiappasogni

Se hai scelto il primo acchiappasogni, sei una persona fantastica.Tutti quelli che ti circondano non possono fare a meno di te. Il motivo è semplice: sei conservatrice, responsabile e leale. Sei disposta ad aiutare gli altri ad ogni costo e cerchi sempre di dare il meglio in ogni situazione. Un consiglio: non mettere sempre gli altri al primo posto ma cerca di pensare più a te stesso.

2. Secondo acchiappasogni

Se hai scelto il secondo acchiappasogni, sei una persona in grado di fare di tutto per aiutare chi si trova in una difficile situazione. La tua energia e la tua allegria portano gioia ovunque e ti fanno brillare tra la gente.

3. Terzo acchiappasogni

Se hai scelto il terzo acchiappasogni, significa che se una persona radiosa e positiva. Il tuo ottimismo e la tua allegria sono un raggio di luce nella vita dei tuoi cari. Sei insicura e spesso ti manca la giusta determinazione nel prendere le scelte migliori. Ma i tuoi amici ti ammirano perché sei sempre sorridente e nessuno ostacolo ti impedisce di brillare.

4. Quarto acchiappasogni

Una persona estremamente sensibile e con un grande cuore. Quando qualcuno ti critica, le loro parole ti fanno male ma cerchi di non mostrarlo all’esterno perché sei orgoglioso/a. Chi ti conosce, è attratto dal tuo fascino e dalla tua gentilezza. A lavoro ti contraddistingui per la tua intelligenza e senso di responsabilità.

5. Quinto acchiappasogni

Il tuo punto forte? La determinazione nel raggiungere ogni obiettivo che ti sei prefissato. Questo tuo aspetto del carattere ti fa apparire distaccato e freddo, ma in realtà sei molto emotivo. In amore, cerchi di costruire dei muri attorno al tuo cuore per proteggerti dal dolore che potrebbero causare gli altri.

