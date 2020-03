TEST psicologico: come tieni il cellulare? Svela una dote che non sai di avere

TEST psicologico: come tieni il cellulare? Svela una dote che non sai...

Test psicologico: il modo in cui tieni il cellulare in mano rivela molto sul tuo modo di essere. Cosa aspetti? Non perdere altro tempo!

La personalità trapela da tanti piccoli gesti. Con questo semplice test puoi scoprire, in base al modo in cui tieni il cellulare, aspetti interessanti sul tuo modo di essere. Cosa aspetti, inizia ora!

Test personalità: come scrivi sul cellulare?

Un semplice gesto della vita quotidiana, come prendere il cellulare per leggere messaggi o condividere sui social, può rivelare molto sulla nostra personalità. Hai un minuto? Bene, scegli il modo in cui tieni in mano il cellulare e scopri cosa dice su di te!

1. Scrivi, leggi e scorri con solo una mano

Se hai scelto il primo modo, significa che sei una persona molto spensierata. Non ti lasci travolgere dagli eventi negativi, anzi. Sei determinato/a nel raggiungere i tuoi obiettivi e, gli ostacoli che si presentano lungo il tuo percorso, non ti scoraggiano ma ti spingono a fare sempre meglio. In amore, invece, non sei molto sicura/o e preferisci non impegnarti perché hai paura di soffrire.

2. Utilizzi una mano una per mantenere e l’altra per scorrere

Se hai scelto il secondo modo, significa che sei una persona estremamente saggia. Nella vita, ti piace avere il controllo di ogni situazione per evitare di fare errori. Sei empatico/a e non ti tiri mai indietro per aiutare gli altri. Sei sempre presente nella vita delle persone a te care e questo ti rende speciale.

3. Utilizzi entrambe le mani per mantenere il cellulare

Se hai scelto il terzo modo, significa che sei una persona davvero intelligente. La tua personalità è molto complessa e variegata. Nella vita sei forte, determinata/o, ambizioso/a e forse un po’ troppo razionale. Quest’ultima caratteristica ti fa apparire distaccato/a ma in fondo hai un grande cuore.

4. Una mano per mantenerlo e l’indice per scorrere

Se hai scelto l’ultimo modo, significa che sei una persona esuberante. Nella vita sei dotato di grande creatività e fantasia. Tutti sono affascinati dal tuo modo di essere: divertente, allegro/a e con un grande senso dell’umorismo. Quando non ci sei, i tuoi amici sentono la tua mancanza perché sei un raggio di sole nelle loro vite.

