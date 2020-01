Test psicologico: l’abbraccio che preferisci rivela ciò che ti occorre per essere felice

Ci siamo mai interrogati su cosa vogliamo davvero in amore? Questo test di personalità te lo svela attraverso un abbraccio!

L’amore è sempre nei nostri pensieri ma a volte siamo confusi su cosa è importante per noi. Attraverso questo test di personalità potrai fare chiarezza sui tuoi sentimenti e sul tuo modo di amare.

Il test che svela la tua personalità in amore

L’amore è una bellissima emozione che ci riempie il cuore anche se a volte è la causa di grandi tormenti interiori.

Spesso ciò è causato dalle scelte che non sappiamo se fare o dalle paure del rifiuto.

I test psicologici anche se ovviamente non si possono sostituire all’intervento dello specialista competente, psicologo o psichiatra e sessuologi in caso di patologie e problemi più seri, può comunque essere un utile strumento per indagare la nostra personalità.

In tal modo attraverso alcuni simboli ed immagini il nostro inconscio lascia emergere i desideri che ci frenano o che ci spronano.

Se sei curioso di sapere cosa desideri in amore corri a fare questo test allora!

Quale abbraccio preferisci?

Come vedi dall’immagine che ti abbiamo allegato dovrai scegliere solo uno dei quattro tipi di abbraccio poi leggere cosa svela del tuo modo di amare!

Abbraccio 1

Il primo modo di abbracciare rivela che per te la cosa più importante è l’amicizia. Essere in coppia infatti per prima cosa deve significare complicità di interessi, affinità e sicurezza di sapere che il partner è presente per noi. Sei una persona generosa ed altruista e cerchi l’anima gemella.

Abbraccio 2

Se hai scelto l’abbraccio numero 2 quello che non può mancare in una relazione è la passione. Per te stare in coppia è vivere del fuoco dell’amore ogni giorno, senza cadere nella routine. A volte sottovaluti gli altri aspetti di un rapporto che potrebbero farti stare bene e ti stanchi appena la passione cala.

Abbraccio 3

Se hai scelto il terzo tipo di abbraccio l’elemento più importante nell’amore è la sicurezza. Vuoi avere accanto una persona che non ha segreti e su cui puoi sempre contare. Per te sentirti protetta è fondamentale perché sei una persona insicura e cerchi conferme continue dal partner.

Abbraccio 4

L’abbraccio numero quattro svela che per te la cosa più importante in amore è la fiducia. Non ti apri facilmente e desideri avere accanto una persona di cui ti puoi fidare completamente e che non ha segreti per te. Allo stesso modo vuoi poterti confidare senza sentirti giudicato e chiudi una storia se scopri che non c’è sincerità.