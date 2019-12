Il tuo subconscio ti invia un messaggio attraverso questo test psicologico: scegli uno dei fiori di loto rappresentati e scopri cosa ti vuole dire

La nostra mente razionale guida il nostro modo di essere e di agire ma dal nostro inconscio arrivano continuamente messaggi e questo test psicologico ce li svela attraverso le bellissime immagini di fiori di loto. Scegli quello che più ti attira e scopri cosa dovresti sapere di te!

I messaggi del tuo inconscio svelati dal test psicologico

La nostra personalità cresce assieme a noi e si forma esperienza dopo esperienza per portarci ad essere ciò che siamo da adulti.

Ogni individuo è differente da un altro e ognuno agisce nel mondo a seconda del proprio carattere, delle proprie paure o desideri.

A volte però alcuni dei nostri comportamenti derivano dall’inconscio e non ne siamo consapevoli.

Alcuni test come quello che ti proponiamo sono detti “psicologici” proprio perché hanno la facoltà di lasciar emergere alcuni aspetti del nostro subconscio.

Accade attraverso le immagini che scegliamo, che risvegliano in noi paure e desideri. Se sei curioso di scoprire cosa c’è in fondo al tuo inconscio fai questo test!

Quale fiore di loto scegli?

Nell’immagine allegata sono riprodotti sei bellissimi fiori di loto: scegline uno d’istinto e poi leggi il messaggio che svela per te.

Loto 1

Se hai scelto il primo fiore la situazione che stai vivendo è più complessa di ciò che ti aspettavi e il tuo inconscio ti invita a mantenere la calma. Non è il momento di lasciar emergere le tue emozioni ma di trattenerle in attesa degli sviluppi futuri. Confida nella tua forza interiore.

Loto 2

Se hai scleto il loto numero due il tuo subconscio ti avverte che non stai ragionando abbastanza sulle azioni da fare, e che per il prossimo futuro è più utile che tu ti concentri su te stesso, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto lavorativo e finanziario piuttosto che cercare di apparire felice a tutti i costi.

Loto 3

il loto numero tre fa emergere che stai soffrendo per qualcosa su cui non puoi far nulla ma anche se ciò ti fa stare male non è un buon motivo per diventare una vittima. E’ il momento di reagire e di vedere le cose come stanno capendo che non tutto rimane immutato per sempre ma che tu puoi fare comunque molto per migliorare la situazione.



Loto 4

Se hai scelto questo fiore significa che la tua vita sta passando una fase di parecchio caos e forse ti senti abbattuto e giudicato dagli altri. Il tuo inconscio ti vuole dire che non è il momento di lasciarsi andare alla tristezza ma al contrario di pensare a nuovi progetti che ti danno gioia e ad approfondire rapporti con le persone che ami.

Loto 5

Stai vivendo una fase della vita piacevole e con molti aspetti positivi ma il tuo inconscio ti vuole avvertire che forse stai dando ciò per scontato.

Cerca di rallentare un po’ il ritmo e dare importanza alle piccole cose ed alle persone che ti stanno accanto ogni giorno. Hai lavorato troppo ultimamente, prenditi una pausa!

Loto 6

Hai sofferto molto in passato e porti dentro i segni delle ferite. ciò ti blocca e t fa essere troppo prudente nelle vita. Il messaggio del tuo inconscio è proprio quello di lasciarti andare e di cercare di accettare l’incognito e le novità perché nulla evolve se non lasci che faccia il suo corso.

Se il test ti è piaciuto torna a trovarci e lasciaci il tuo commento!