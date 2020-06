Test psicologico: cosa hai notato per primo nella figura? Scopri i tratti distintivi della tua personalità

Questa tipologia di test si pone lo scopo di fare luce sui lati nascosti del nostro carattere. In questo caso, la prima cosa da fare, è osservare attentamente la figura proposta e rispondere a questa semplice domanda: cosa ha catturato immediatamente la tua attenzione? Due sono le possibili risposte: i due volti e un gatto. Corri a leggere i risultati e scopri cosa rivela sulla tua personalità.

Cosa hai visto per primo nell’immagine?

Hai un minuto? Osserva attentamente l’immagine: cosa ha visto per prima tra gatto e i due volti? Di seguito, i profili corrispondenti:

Il profilo di un gatto

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è il profilo di un gatto, significa che sei un persona con una personalità libera che ama viaggiare e conoscere sempre nuovi posti. Agisci sempre d’istinto e, proprio come i felini, non ami che gli altri prendano le decisione al tuo posto: nessuno deve ostacolare il tuo percorso. Non giudichi mai dalle apparenze e pensi che ci sia sempre del buono in ognuno di noi.

I volti di due persone

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione sono i volti di due persone, sei un tipo indipendente e ami ritagliarti piccoli momenti di solitudine per meglio riflettere sulla tua vita e le decisioni che dovrai prendere per il tuo futuro. L’amore è molto importante per te ma non cerchi a tutti i costi l’anima gemella perché stai bene anche da solo. Hai ottime capacità di adattamento e questo ti permette di affrontare al meglio ogni sfida, anche quella imprevista.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

