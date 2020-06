TEST personalità: scegli una delle fatine e scopri la parte più forte di te

Quale fatina scegli? La risposta ti svela la parte più forte di te, che forse non sapevi di avere.

La tipologia di test che proponiamo oggi, consente di fare luce sui tratti caratteristici della tua personalità. In questo caso, le informazioni sono ottenute mediante gli stimoli che la figura in questione invia al nostro cervello. Sono quattro fatine immerse nella luce stellare: scegline una senza pensarci troppo e scopri qualcosa di più di te stesso, aspetti che probabilmente non sapevi ti appartenessero.

Scegli una fatina e scopri una parte importante di te

Osserva attentamente l’immagine proposta: quale delle fatine cattura per prima la tua attenzione? Scopri la parte più forte di te:

1. Fatina rossa

Se la prima fatina che ha catturato la tua attenzione è quella rossa, significa che sei una persona apparentemente molto dura e razionale. Solo le persone che ti conoscono bene sanno che hai un grande cuore e faresti di tutto per strappare loro un sorriso. Il tuo punto di forza: la tua gentilezza e bontà d’animo.

2. Fatina Verde

Se la prima fatina che ha catturato la tua attenzione è quella verde, significa che sei una persona che ama immergersi nella natura e goderti la tranquillità di quei posti lontani dal caos della vita quotidiana. Il tuo punto forte? La capacità di prendere sempre la soluzione giusta per te. 3. Fatina Rosa Hai notato per prima la fatina rosa? Significa che sei una persona che si contraddistingue per il suo altruismo. Metti il bene degli altri al primo posto, spesso a discapito delle tue emozioni. 4. Fatina Blu Se la prima fatina che ha catturato la tua attenzione è quella blu, significa che sei una coraggiosa ed estremamente determinata. Ami vivere le nuove avventure e decidi d’istinto: sei sempre pronto a fare nuove esperienze e a seguire chi ti propone qualcosa di inedito.

N.B: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

