TEST: la luna che più ti attrae svela il tuo lato oscuro, ciò che ti impedisce di vedere il sole

Test personalità: scegli la luna e scopri cosa ti aspetta nel prossimo futuro. Dai non perdere altro tempo, inizia ora!

Guardare la luna è sempre affascinante. D’altronde Albert Einstein diceva: “Mi piace pensare che la luna è lì, anche se io non guardo.” Perché rivolgere il proprio sguardo al cielo suscita sensazioni davvero magiche. Questo semplice test ti consente di scoprire cosa accadrà nel prossimo futuro e il messaggio che ti manda l’universo scegliendo la luna che più ti colpisce. A volte è un lato oscuro tutto ciò che di impedisce di vedere la luce del sole. Scopriamo insieme qual è il tuo.

La prima luna

Sei hai scelto la prima luna nell’immagine, ci sono buone notizie per te! E’ un un periodo particolarmente positivo della tua vita. Non ti mancano le energie per portare al termine progetti importanti e ottenere successo nel lavoro. La fortuna è dalla tua parte nei prossimi mesi, quindi è ora di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissata/o.

La seconda luna

Sei hai scelto la seconda luna è necessario che nei prossimi mesi tua sia prudente e attento/a. Quanto pianificato nelle settimane potrebbe andare incontro a degli ostacoli ma questo non ti farà arrendere e presto la tua determinazione sarà premiata con la felicità. Riceverai uno splendido dono dal destino.

La terza luna

Sei hai scelto la terza luna, il consiglio è: non arrenderti perché presto il tuo lavoro sarà premiato. Inizialmente tutto può sembrarti difficile, ma presto le cose miglioreranno. Tra due mesi, la situazione cambierà radicalmente, i tuo problemi saranno solo un brutto ricordo. Tutto quello che hai progettato diverrà realtà.

La quarta luna

Sei hai scelto la quarta luna significa che devi concentrarti su te stesso e sui tuoi interessi. Il periodo di massimo splendore si verificherà nei prossimi mesi. Smettila di sottovalutarti e ama te stesso perché solo così si apriranno per te nuovi opportunità.