TEST: il bracciale che preferisci svela la parte più intrigante di te

Test Personalità: scegli il bracciale che più ti piace e scopri cosa dice sul tuo carattere. Cosa aspetti? Inizia ora!

Le donne amano i gioielli si sa! Tra gli accessori maggiormente amati vi è, senza alcun dubbio, i bracciali. Questo semplice test ti permette, scegliendo quello che vorresti indossare, di scoprire molto sulla tua personalità.

Test personalità: scegli il bracciale

Primo Bracciale: AMBIZIOSA E DETERMINATA

Se hai scelto il primo bracciale significa che sei una donna davvero ambiziosa. Niente può fermarti quando decidi di portare a termine progetti importanti e tra le tue più grandi qualità si annovera la forza e la determinazione. Nella vita, la priorità è seguire i tuoi sogni e gli ostacoli non ti spaventano affatto.

Secondo bracciale: AMICIZIA AL PRIMO POSTO

Sei hai scelto il secondo bracciale significa che sei una donna che mette al primo posto l’amicizia. Sei sempre disposta ad aiutare tutte le persone a te care e dunque queste possono sempre contare su di te. I tuoi amici, quando non ci sei, sentono la tua mancanza perché sei parte fondamentale del gruppo.

Terzo bracciale: RAZIONALE

Se hai scelto il terzo bracciale significa che sei una donna razionale e difficilmente ti lasci andare. Ciò è dovuto al fatto che in passato sei stata delusa e non vuoi che questo succeda di nuovo. Per quanto riguarda le amicizie, ci metti un pò prima di fidarti di una persona ma quando sei certa che ti puoi fidare riesci a farti conoscere per la bella persona che sei.

Quarto bracciale: ONESTA ED EMPATICA

Sei hai scelto il quarto bracciale significa che sei una donna onesta ed empatica. Sei una persona che non riesce a non preoccuparsi delle persone che fanno parte della tua vita. Sei una persona sincera e senza peli sulla lingua. I tuoi amici si ritengono fortunati ad averti conosciuta.

Quinto bracciale: PERFEZIONISTA

Sei hai scelto l’ultimo bracciale significa che sei una donna perfezionista e desideri ardentemente che ogni cosa che riguardi la tua vita proceda senza intoppi e secondo quanto hai programmato. Sei una persona indipendente ma che sogni di trovare un uomo con cui condividere le gioie della vita.