TEST psicologico: qual è il tuo grado di resilienza? La Mongolfiera su cui voleresti via lo rivela

Test psicologico: scegli la mongolfiera che cattura la tua attenzione e scopri il tuo grado di resilienza

In psicologia,il termine resilienza, indica la capacità di un soggetto di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Spesso risulta veramente difficile accettare una realtà molto lontana da quello che abbiamo sempre desiderato. Ma allenare la capacità di resistere e non farsi abbattere dagli eventi negativi cambia il modo di vedere le cose e mostra lati di noi stessi che non sono facili da cogliere in situazioni di vita positive. Questo semplice test rivela aspetti interessanti sul tuo modo di affrontare gli ostacoli. Cosa aspetti, inizia ora!

Scegli la mongolfiera

Osserva attentamente le mongolfiere nell’immagine sopra proposta e scegli quella che cattura la tua attenzione. Di seguito i risultati del test:

Prima Mongolfiera

Se hai scelto la prima mongolfiera nell’immagine, significa che sei una persona davvero forte e coraggiosa. Hai una grande capacità di affrontare situazioni difficili e quelle in cui ti senti sotto pressione. Non smetti mai di migliorare te stesso e la tua determinazione ti permette di raggiungere brillantemente i tuoi obiettivi.

Seconda mongolfiera

Sei ha scelto la seconda mongolfiera nell’immagine, significa che sei una persona che sottovaluta la sua forza interiore. Questo ti porta a non avere una chiara visione della situazione ed avere alcune difficoltà nell’affrontare le avversità. Un consiglio? Credi di più in te stesso e prova a cambiare le cose.

Terza mongolfiera

Se hai scelto la terza mongolfiera nell’immagine, significa sei una persona che ha una buona capacità di affrontare le avversità. Tuttavia, è necessario che aumenti la fiducia in te stesso e non lasciarti condizionare da tuo passato perché sei più forte di quanto credi. Non mollare mai!