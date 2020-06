Test personalità: le mani rivelano la tua vera natura psicologica. Scopri di più sul tuo modo di essere.

Attraverso la chirognomia, che si occupa di analizzare la forma della mano, è possibile ottenere una serie di informazioni interessanti sul modo di essere di ciascuno di noi. In linea generale, si individuano 4 categorie che permettono di scoprire lati nascosti del nostro carattere. Sei curioso? Inizia subito questo semplice test.

Qual è la forma della tua mano?

Attraverso l’analisi della forma della mano è possibile ottenere informazioni sulla nostra personalità. Esistono quattro categorie che corrispondono ai quattro elementi: acqua, aria, fuoco, terra. Di seguito, i risultati:

1. Mano d’Acqua

Se le tue mani sono caratterizzate da palmi lisci e dita grosse significa che sei una persona dotata di grandi capacità di leader e, in un gruppo, non metti da parte le idee degli altri, anzi.

Sai perfettamente come far sentire gli altri a proprio agio e non ami affatto giudicare gli altri. In amore, cerchi una persona che sia come te: sincera e che metta al primo posto la vostra relazione.

2. Mano d’Aria

Se il palmo della mano è molto squadrato e con dita lunghe, significa che sei una persona intelligente e che hai una grande capacità di adattarti a situazioni diverse. Hai una grande abilità nel risolvere i problemi e sei sempre pronti a risolverli. I tuoi amici ti amano anche per questo.

3. Mano di Fuoco

Se le tue mani sono caratterizzati da palmi lunghi, proprio come le dita, significa che siete persone estremamente ambiziose e determinate nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sei in grado di catturare l’attenzione degli altri grazie al tuo carisma e la tua intelligenza che ti permettono sempre di brillare in ogni situazione. In amore, così come in amicizia, ti circondi di persone in grado di dimostrare il loro sincero affetto nei tuoi confronti. Chi non lo fa, è tagliato fuori dalla tua vita.

4.Mano di Terra

Se la tue mani sono caratterizzate da dita spesse e polsi robusti significa che siete persone umili e semplici. Credete fortemente nei valori della famiglia. Le persone che ti circondano non possono fare a meno di te perché non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutarli.

Sei straordinaria nel tuo modo di essere così semplice e puro. In amore, sei fedele e preferisci rapporti duraturi nel tempo anziché semplici avventure.

N.B. Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

Quale è il dettaglio di te che nessuno nota? Scoprilo adesso:

Quanto sono lunghe le tue dita? Il dettaglio sulla tua personalità che non tutti notano