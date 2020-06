TEST: quanto sono lunghe le tue dita? Il dettaglio sulla tua personalità che non tutti notano

Test personalità: la lunghezza delle dita della mano rivelano molto sul nostro modo di essere

Le parti del nostro corpo possono rivelare caratteristiche nascoste della nostra personalità. Nonostante possa sembrare strano, anche la lunghezza delle dita di una mano può fornire informazioni interessanti i sul nostro modo di essere. Secondo i alcuni ricercatori britannici dell’Howard Hughes Medical Center sono gli uomini ad avere l’anulare più lungo del dito indice ed è possibile determinare, osservando tale lunghezza che, si possono ricavare anche informazioni relative alla e capacità di apprendimento e alla probabilità di contrarre delle malattie. Sei curioso? Inizia subito il test!

Lunghezza delle dita

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e confrontala con le tue mani. Di seguito, i profili corrispondenti a ciascuna delle diverse lunghezze delle dita:

A) Anulare più lungo dell’indice

Se sei una di quelle persone che ha l’anulare più lungo dell’indice significa che sei determinata e competitiva. Sei estremamente intelligente e ami le nuove sfide perché credi molto nelle tue capacità. Metti tutto il tuo impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati e non molli mai! Sei un punto di riferimento per chi tende al successo nella vita.

B) Anulare più corto dell’indice

Chi ha l’anulare più corto dell’indice di solito è una persona molto forte e coraggiosa. Hai grandi doti di leader che ti permettono di organizzare al meglio il tuo lavoro e portate al termine quanto programmato. Non trascuri mai le idee del gruppo ma tieni conto anche del loro punto di vista, necessario per raggiungere brillantemente gli obiettivi.

C) Anulare e indice della stessa lunghezza

Se indice e anulare sono della stessa lunghezza, sei una persona che ama la tranquillità e ritagliarsi piccolo momenti di solitudine perché ti permettono di programmare al meglio il tuo prossimo futuro. Non ami affatto discutere con le persone che ami e fai di tutto per regalare un sorriso a chi vuoi veramente bene.

N. B: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità ed intrattenimento.

