TEST: come tieni il volante? Svela come sei veramente e cosa ti manca per essere felice

Test personalità: come tieni il volante? Scopri molto di più su di te dal modo in cui guidi la tua auto

Questo semplice test della personalità analizza il linguaggio del corpo per fornire informazioni interessanti sul nostro modo di essere nella vita di tutti i giorni. I diversi stili di guida consentono di capire come siamo veramente: non tutte le persone infatti tengono il volante allo stesso modo. Sei curioso? Corri a leggere i profili corrispondenti a diversi modi di tenere il volante.

Come tieni il volante? La prima cosa che occorre fare è osservare attentamente l’immagini, prestando attenzione al modo il cui tieni di solito il volante e decidi quale ti rappresenta di più. Di seguito, le soluzioni:

1. Mani ai due lati del volante

Sei una persona alla continua ricerca della perfezione. Ogni situazione è analizzata nei minimi dettagli per evitare di commettere errori. Sei razionale e indipendente: raggiungi brillantemente ogni tuo obiettivo.

2. Mani nel mezzo

Se guidi in questo modo, sei una persona che ama la tranquillità e non ami affatto litigare con i tuoi amici o cari. Tendi a preoccuparti troppo degli altri e questo può causarti stress emotivo. Un consiglio? Dedica più tempo a te stessa.

3. Mani ravvicinate

Sei un persona metodica e con grandi capacità organizzative. Non sei orientato verso nuovi cambiamenti in quanto preferisci rimanere nella tua confort zone.

4. Con la sola mano sinistra

Ami le nuove avventure e viaggiare: la cosa che ti rende vivo è poter esplorare posti sempre diversi e conoscere gente nuova. Non ti piace accontentarti ma al contrario ti piace osare e vederti alla prova in situazioni estreme.

5. Mani in basso

Le persone che ti circondano ti amano perché sei saggia e sai dare sempre consigli giusti, in qualsiasi situazione. Non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutare le persone a te care.

6. Con la sola mano destra

Se sei solito tenere in questo modo il volante, significa che sei una persona sincera e limpida. Sai perfettamente cosa vuoi e impieghi tutte le tue forze per raggiungerla. I tuo sforzi sono sempre ripagati, continua così!

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.

