Test psicologico: quale acchiappasogni ti piace? Rivela la tua vera personalità, la parte di te che tendi a nascondere

I bellissimi acchiappasogni che ti mostriamo in questo test possono aiutarci a scoprire che tipo di personalità ci appartiene. Scegli il tuo preferito!

Se ami scoprire i lati nascosti della tua personalità questo test fa al caso tuo: scegli l’acchiappasogni che preferisci e leggi il profilo corrispondente. Ti rispecchierà?

Acchiappasogni tra credenze mistiche e moda

Tutti noi abbiamo visto e magari posseduto almeno una volta un’acchiappasogni questi bellissimi oggetti creati spesso a mano con i più diversi materiali ed ornati con piume, perline e nastri colorati.

L’origine degli acchiappasogni anche detti scacciasogni risale ai nativi d’America con molta probabilità agli indiani Cheyenne ed avevano funzione di distinzione sociale indicando la professione di chi lo possedeva.

Avevano anche una funzione più mistica, avendo il dono di proteggere gli abitanti della casa dagli spiriti maligni.

Oggi gli acchiappasogni mantengono questo fascino magico ma sono anche degli oggetti d’arredamento molto ricercati dai collezionisti per i loro colori sgargianti e ornamenti sempre diversi.

Che personalità rivela la tua scelta?

Gli acchiappasogni possono però essere utilizzati in test proiettivi perché essendo tutti con caratteristiche differenti possono indurci a scelte diverse a seconda della nostra personalità.

Concentrati a fondo allora, svuota la mente e scegli l’acchiappasogni che più ti ispira poi leggi il profilo che corrisponde ad esso.

Acchiappasogni 1

La scelta del numero 1 rivela che sei una persona che ispira molta fiducia. Sei la roccia su cui familiari ed amici si aggrappano nei momenti peggiori perché sai sempre trovare le parole giuste per consolare. Dai tanto ma pretendi anche tanto, soprattutto la sincerità ma se vieni ingannato non perdoni.

Acchiappasogni 2

Se hai scelto il secondo acchiappasogni vuol dire che sei una persona calma ed equilibrata. Non ami lo scontro ma preferisci perorare le tue cause con la diplomazia. Sai affrontare le sfide e raggiungere i tuoi obiettivi ma non sei spocchioso né ipocrita.

Temi l’abbandono e l’estrema sensibilità emotiva questa è una tua debolezza.

Acchiappasogni 3

Sotto il numero 3 si nasconde una personalità vulcanica: sei ottimista, creativo e ti piace impegnarti sempre in nuovi progetti.

Hai un’innata capacità di fare amicizia anche perché sai metterti nei panni degli altri senza giudicare.

Hai molto a cuore il parere altrui, forse un po’ troppo e questo è il lato che più ti porta delusioni se ricevi delle critiche.

Acchiappasogni 4

Il profilo numero 4 indica che sei una persona buona e riflessiva. Pensi sempre al bene degli altri prima che al tuo, ti occupi di beneficenza e per te i regali agli altri valgono di più di quelli che ricevi.

Il tuo punto debole però è l’estrema fiducia che hai nel genere umano, quando qualcuno ti ferisce o ti inganna ne sei sconvolto e fai fatica a superarlo.

Acchiappasogni 5

Se hai scelto il numero 5 apparentemente potresti sembrare una persona scostante e che ama la solitudine.

In realtà il tuo atteggiamento indipendente è una difesa perché sei stato ferito molto in passato ed ora fai fatica a fidarti degli altri.

Nella vita conti solo sulle tue forze e ami fare tutto da te, ed il tuo valore più importante è la libertà.

Se ti è piaciuto questo test leggi anche gli altri per scoprire di più sulla tua personalità.