Quale immagine hai visto per primo in questo test psicologico? Questa risposta metterà in rilievo i lati della personalità che ancora non conoscevi. Sei pronto a scoprirli?

Test psicologico con una immagine?

Questa immagine che ti proponiamo è una opera d’arte di Trevor Brown della serie delle Dolls Anatomy, un artista la quale caratteristica era stupire e provocare con i suoi disegni dalle mille sfacettature.

Un’arte che colpisce e fa entrare in un mondo affascinante e dentro la mente di questo artista, controverso e molto apprezzato. Questa opera in particolare è stata oggetto di studio, proprio perché ognuno di noi la interpreta in maniera differente dall’altro.

Tu vedi A mentre un’altra persona accanto a te vede B: questo ha portato alcuni professionisti a determinare le caratteristiche della personalità nascosta che si cela in ognuno di noi e non emerge molto facilmente.

Gli studi di psicologia da sempre si basano su una serie di disegni e macchie, da mostrare e interpretare per poi permettere al professionista di delineare un profilo psicologico molto preciso.

La stessa cosa con questa opera, che presenta una moltitudine di figure pronte e svelarti la personalità nascosta – quella non mostri agli altri e tanto meno a te stesso.

Sei pronto?

Quale immagine hai visto?

Come in tutti i test del genere, non dovrai fare altro che guardare l’immagine per un secondo e dire cosa abbia catturato la tua attenzione. Non due volte o tre, ma solo una – la prima e l’immediata.

Hai fatto? Ora sei pronto a scoprire il risultato e stupirti: avresti mai immaginato di essere proprio così?

Hai visto gli alberi?

Se è questo quello che hai visto sei una persona che ha bisogno di avere certezze, radici e fai riferimento – inconsciamente – alle persone che possano darti sicurezza e stabilità.

Questo significa che la famiglia è il tuo punto di forza e hai bisogno di loro per andare avanti nella vita. Il mondo esterno tende a spaventarti e ogni nuova esperienza non viene affrontata con leggerezza.

Hai visto la bambina?

Una bambina seduta innocente è la prima cosa che ha catturato la tua attenzione, ci sono due interpretazioni:

Hai un trauma o qualcosa che ti ricorda la tua infanzia e non hai risolto. Sei come in trappola e vorresti solo liberartene

o qualcosa che ti ricorda la tua infanzia e non hai risolto. Sei come in trappola e vorresti solo liberartene Hai bisogno di maternità/paternità e in questa figura si proietta quello che vorresti dal tuo futuro.

Hai visto la fragola?

La fragola secondo i luminari della psicologia è un simbolo che riporta alla passione e all’amore. L’artista ha collocato questa figura proprio al centro della sua opera, come immagine di punta.

Tu sei una persona che bada molto all’amore e al romanticismo, vedendo il lato positivo di ogni persona che ti sta accanto. Ogni aspetto è interpretabile in maniera differente, ma in questo caso la tua bontà e propensione per le altre persone ti porta ad essere un buon amico.

Un consiglio: attento a chi vuole approfittarsi di te.

Hai visto il teschio?

Il teschio non deve essere interpretato come qualcosa di oscuro e maligno, bensì come qualcosa di positivo. Sei una persona dalla mente aperta e creativa.

La tua caratteristica è quella di prendere la realtà e snocciolarla in vari elementi – cercando di capire tutto quello che si cela dietro una banale situazione.

Amante dei legami e dei grandi viaggi, le persone ti amano per la tua empatia e saggezza.

Hai visto la farfalla?

La tua parola d’ordine è fantasia: infatti se hai visto questo animale elegante e delicato, sei estremamente curioso e tendi a nasconderti dalla realtà che ti circonda – creandoti un mondo tutto tuo.

Non ci sono porte per questo mondo ed è un tuo spazio personale, forse troppo.

