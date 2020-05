TEST: qual è il tuo problema nella vita? La lunghezza delle tue dita può svelare ciò che non va

Test personalità: la forma delle dita rivela aspetti interessanti dei tuo carattere. Cosa aspetti? Inizia ora!

Le parti del nostro corpo possono rivelare caratteristiche nascoste della nostra personalità. Nonostante possa sembrare strano, anche la forma delle dita di una mano può fornire informazioni interessanti i sul nostro modo di essere. Sei curioso? Inizia il test!

La forma delle dita

Secondo il principio della morfopsicologia studiare la forma del corpo e del viso può fornire informazioni utili sulla nostra personalità.

1. Dito A

Se la forma delle tue dita corrisponde ad A nella figura sopra proposta, significa che sei una persona introversa che fa fatica ad esternare le proprie emozioni e sentimenti. Sei un tipo gentile che non si tira mai indietro quando è il momento di aiutare i tuoi cari e se le persone ti deludono non riesci a perdonarle. Ami la sincerità e e odi quando gli altri non sono trasparenti e leali quanto te.

2. Dito B

Se la forma delle tue dita corrisponde a B, significa che sei una persona che crede fortemente nei sogni. Per questo motivo, sei determinato e cerchi di portare al termine brillantemente ogni obiettivo prefissato, senza mai perdere la calma dinnanzi agli ostacoli che si presentano lungo il tuo percorso. In amore, desideri trovare un partner che ti ami così come sei. Quando t’innamori lo fai sul serio e ci metti tutto te stesso.

3. Dito C

Se la forma delle tue dita corrisponde a C, significa che sei una persona indipendente e razionale. Difficilmente sottostai a quello che ti impongono gli altri. Sei un tipo a cui piace la sua quotidianità e odi che le tue abitudini siano stravolte da improvvisi cambiamenti. Le persone che ti sono accanto amano la tua capacità di sapere ascoltare e dare giusti consigli.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

Quale è il tuo modo di vedere la vita? Scoprilo adesso: TEST psicologico: su quale divano ti stenderesti? Rivela qual è il tuo modo di vedere la vita