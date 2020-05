TEST psicologico: su quale divano ti stenderesti? Rivela qual è il tuo modo di vedere la vita

Test personalità: scegli il divano che cattura la tua attenzione e scopri aspetti interessanti sul tuo carattere

La prima cosa che facciamo quando rientriamo da lavoro o semplicemente quando siamo stanchi è sederci comodamente sul divano. Questo semplice test visivo ti permette di capire, scegliendo il divano che più ti piace, di scoprire aspetti interessanti del tuo carattere.

Scegli il divano

Osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli il divano che preferisci. Di seguito, i risultati:

1. Divano Bianco

Se hai scelto il divano bianco, significa che sei una persona indipendente e la solitudine non ti dispiace, anzi. Credi che sia un buon momento per rilassarsi e prendersi una pausa dal caos che ti circonda. Nella vita, non ti lasci abbattere dagli ostacoli ma cerchi sempre di affrontare le sfide con un grande sorriso.

2. Divano Rosso

Se hai scelto il divano rosso, significa che sei una persona energica e affronti le difficoltà sempre con grande positività. Riesci a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e questo ti permette di raggiungere brillantemente gli obiettivi prefissati.

3. Divano Nero

Se hai scelto il divano nero, significa che sei una sempre in movimento e non ti piace affatto la monotonia, anzi. Se sempre alla ricerca di nuove avventure ed esperienze che ti permettono di arricchire il tuo bagaglio di competenze e conoscenze. La grinta di certo non ti manca!

4. Divano verde

Se hai scelto il divano verde, significa che sei una persona fuori dal comune e questo è un grande pregio. La tua creatività ti permette di vedere il mondo con occhi diversi e ricercare l’unicità in ogni cosa che ti circonda. Sei una vera forza della natura e non ti stanchi davvero mai!

N.B.: Queste valutazioni hanno solo carattere di curiosità e di intrattenimento.

