TEST psicologico: come tieni la tazza? Rivela la parte più forte di te

Test personalità: il modo in cui tieni la tazza rivela aspetti interessanti del nostro carattere. Cosa aspetti? Scopri cosa rivela su di te!

Le abitudini quotidiane possono rivelarci molto sul nostro modo di essere. Queste sono lo specchio delle nostre peculiarità psicologiche e individuali. Dal modo in cui tieni la tazza o un bicchiere, ad esempio, si possono ottenere una serie di informazioni sulla personalità. Cosa aspetti? Inizia il test!

Test personalità: come tienti la tazza?

Hai un minuto? Bene, come tieni la tazza o un bicchiere? Di seguito le soluzione al test.

1.Tenere la tazza sollevando il mignolo

Se tieni la tazza sollevando il mignolo, significa che sei un leader nato. Credi nelle tue capacità e sa perfettamente come proseguire lungo la strada del successo. Nel lavoro, così come nella vita di tutti i giorni, cerchi di dare sempre il massimo e le persone che ti circondano ti stimano per il tuo modo di essere: forte, carismatico e coraggioso.

2.Tenere la tazza con entrambe le mani

Se tieni la tazza o il bicchiere con entrambe le mani, significa che sei una persona che cerca di aiutare gli altri ad ogni costo. I tuoi amici e i tuoi cari amano di te la tua empatia e la tua capacità di comunicare con tutti i tipi di persone. La tua energia e la tua determinazione nel portare al termine gli obiettivi prefissati sono apprezzate da tutti e stimolano la tua produttività.

3. Tenere la tazza per la maniglia con la mano chiusa

Se tieni la tazza o il bicchiere per la maniglia con la mano chiusa significa che sei una persona che non prende mai decisioni avventate. Sei calma e cerchi non far trasparire le tue emozioni, anche nelle situazioni più difficili.

4. Tenere la tazza per la base

Se tieni la tazza o il bicchiere per la basa, significa che sei una persona razionale e che ama tenere ogni situazione sotto controllo. Questo ti permette di affrontare gli ostacoli con lucidità ma anche in amore sei così, rendendoti distaccato e freddo in tante occasioni ma in fondo hai un grande cuore.

5. Tenere la tazza per la maniglia e sostenere con l’altra mano

Se tieni la tazza o il bicchiere per la maniglia e sostieni con l’altra mano significa che sei una persona molto sensibile. Ti infastidisce che gli altri assumono un atteggiamento superficiale e i tuoi amici apprezzano molto questo tuo modo di essere: di una rara bellezza interiore. Vanne fiero.

6. Tenere la tazza con le dita dalla parte superiore

Se tieni la tazza o il bicchiere con le dita dalla parte superiore, significa che sei una persona che, spesso e volentieri, non si assume le sue responsabilità. Cerchi di scaricare colpe sugli altri e ciò nasce dalla paura di non saper affrontare le situazioni difficili. Un consiglio? Credi in te stesso perché ha una forza incredibile!