Test personalità, come ti siedi? La risposta rivela come sei veramente

Dimmi come ti siedi e ti dirò chi sei! Scopri il lato della tua personalità con questo divertente test: sapevi di essere così?

Osserva l’immagine: come ti siedi? Il linguaggio del corpo è universale e un semplice gesto può rivelare la tua vera personalità. Sei pronto a scoprirla?

Test della personalità con il linguaggio del corpo

Il linguaggio del corpo è estremamente importate e da anni viene studiato dai professionisti del settore. In un gesto della mano, da come si mangia, si gesticola e da come ti siedi si può delinerare profilo e personalità scoprendo finalmente come sei.

Anche tu hai del lati nascosti, ancora da far emergere e con questo test tutto verrà rivelato scoprendo qualcosa per la quale non avevi proprio idea!

Sicuramente non avrai mai fatto caso a come ti siedi e alla postura che adotti in quel momento, ma è il momento di farlo.

Sei pronto?

Come ti siedi? Ecco come sei veramente

Guarda bene l’immagine: come ti siedi? Si, hai capito proprio bene perché la posizione che assumono le gambe quando ti siedi svela il lato del carattere che ancora forse non è emerso.

Un test della personalità divertente ma anche introspettivo, che ti accompagna verso una profonda consapevolezza di qualcosa per la quale non avevi mai fatto alcuna attenzione.

Sei pronto a scoprire il tuo carattere?

Posizione A

Una posizione poco educata che verrebbe bandita da ogni incontro reale o di persone attente al galateo. Eppure, se ti siedi in questo modo, significa che sei una persona che non ama affrontare i problemi – accantonandoli da una parte.

Deleghi tutto quello che puoi e scarichi ogni tipologia di responsabilità pur di non dovertene occupare. La tua personalità indica che sei simpatico, allegro ma infantile: amato dagli amici per il divertimento e per le feste improvvisate.

Un consiglio? E’ ora di crescere e assumersi le proprie responsabiltà

Posizione B

Sei elegante e raffinato, dotato di una grande fantasia e creatività. Ti piace sognare, ami le novità e ogni volta che c’è da fare un viaggio sei in prima linea. Sei una persona serena e tale vuoi restare, quindi mai nessuno dovrà dirti cosa fare e come farlo.

Un consiglio? Devi pensare anche agli altri, non solo a te stesso

Posizione C

E’ una posizione che non si dovrebbe assumere, eppure se ti siedi così vuol dire che sei un tipo di persona controcorrente e sicuro di te stesso. Non agisci prima di valutare dettagli e rischi, non deleghi e pensi che vada bene solo se fatto da te.

Non sei una persona elastica e ciò ti impedisce di cambiare idea sulle cose, anche quelle più importanti. Le persone stanno con te a livello professionale, ma tendono a scartarti per una eventuale amicizia.

Un consiglio? Accetta anche il parere degli altri e non essere così rigido, il mondo è pieno di persone diverse.

Posizione D

Sei sempre al posto giusto nel momento giusto, non sbagli mai quello che dici non viene mai giudicato. Questo significa che sei una persona controllata, incline alle regole e che cerca di non sbagliare mai alcun passo.

Non è un lato positivo, perché nel momento in cui ti si pone dinanzi un problema imprevisto la situazione si potrebbe trasformare in ansia e caos.

Un consiglio? Non puoi controllare tutto, vivi la vita come ti si presenta

Posizione E

Tutto deve essere sempre impeccabile, persone e cose. Ami la bellezza, i dettagli e l’apparenza. Pretendi da te stesso e dagli altri, senza lasciare mai nulla al caso.

Chi si trascura per te non è una persona da frequentare, potrebbe portarti verso una strada che non vuoi nemmeno conoscere.

Un consiglio? Lasciati andare ogni tanto.

