Quale tra queste sei posizioni per dormire scegli? La risposta rivela tutto sulla tua personalità e i vantaggi per la tua salute! Lo avresti mai pensato?

Il linguaggio del corpo

Mentre dormi il tuo corpo assume delle posizioni che tu non controlli e comunichi qualcosa, che in pochi riescono ad interpretare. Attraverso la posizione che assumi, gli esperti e professionisti del settore possono delineare una linea che rappresenta la tua personalità e come sei veramente.

Non solo, perché ognuna di queste sei posizioni per dormire hanno anche un vantaggio ed uno svantaggio per la tua salute. Sei pronto a scoprire tutto questo?

In quale posizione dormi? Scopri la tua personalità

Il professor Chris Idzikowski è il direttore del Servizio di Valutazione del Sonno nonché consulente del Regno Unito, ed ha non solo dato una interpretazione a come dormi ma anche tutti i vantaggi e svantaggi per la postura.

1 – Dormi in posizione fetale?

La posizione utilizzata dal 70% della popolazione mondiale. Si dorme in questo modo proprio per assumere la posizione che si aveva dentro la pancia materna, sentendosi al sicuro e lasciando tutte le brutte sensazioni all’esterno.

Rivela che sei una persona molto sveglia, curiosa e non ti lasci mai sfuggire una buona occasione. Gli altri ti vedono come una persona distratta ma in realtà sei solo stufo del mondo che ti gira intorno.

Il consiglio dei professionisti è quello di non dormire sul lato sinistro, per non esercitare una pressione compromettente su alcuni organi vitali come stomaco, fegato e polmoni.

2 – Dormi in posizione caduta libera?

Una posizione apparentemente scomoda ma che in molti gradiscono. Se dormi in questo modo significa che sei una persona simpatica, estroversa e che aborri qualsiasi cosa che sia sinonimo di noia.

Una posizione molto raccomandata per chi potrebbe avere disturbi digestivi e insonnia.

3 – Dormi in posizione del cane del fucile?

Si dice sia la posizione preferita dagli uomini, ma anche molte donne la assumono soprattutto ignare – dopo che si sono addormentate.

Se dormi in questo modo vedi sempre il positivo in tutto e tutti, non ami chiudere i rapporti e cerchi sempre il lato buono anche a tuo discapito. Ottimista nei sentimenti e nel lavoro, nulla può farti male e deluderti perché non lo permetti.

Ideale per chi soffre di male alla schiena, in quanto esercita un lavoro particolare sulla colonna vertebrale raddrizzandola.

4 – Dormi in posizione del sognatore?

Una posizione romantica e molto comoda. Dormendo così significa che sei una persona sempre pronta a nuove avventure. Nonostante tutta questa carica vitale, sei molto insicuro e devi lavorare su te stesso per ritrovare la serenità di un tempo.

Ideale per chi ha attacchi di apnea o soffre di acidità/reflusso.

5 – Dormi in posizione del soldato?

Ti addormenti come se fossi in missione? Sei altamente razionale, determinato e vuoi avere tutto sotto controllo anche quando dormi.

Superi tutti gli ostacoli e sembra che nessuno possa farti del male, forse perché il tuo cuore ultimamente non è in grado di recepire il bene degli altri.

Ideale per chi russa e vuole smettere.

6 – Dormi in posizione delle stelle marine?

Sei un caos anche mentre dormi, così nella vita di tutti i giorni: infatti si denota una persona con un lato artistico molto spiccato e una generosità fuori dal comune.

Non sopporti i tradimenti e le prese in giro, ma cerchi di giustificare e difendere ogni persona che ti è accanto.

Come posizione non va bene per chi è abituato a russare, quindi attenzione!

