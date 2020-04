Test psicologico: ti ama veramente? Come dormi col partner svela la verità

Test personalità: la posizione che assumi quando dormi con il tuo partner rivela molto sulla tua relazione

Interpretare il linguaggio del nostro corpo è importante per conoscere aspetti interessanti sul nostro modo di essere. Qual è la posizione che assumi quando dormi con il tuo partner? Scopri subito cosa rivela sulla tua relazione amorosa questo semplice test.

Come dormi con il tuo partner?

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli la posizione che assumi quando dormi insieme al tuo partner. Se la tua risposta è ‘dormo in tutte le posizioni’ è necessario dirti che che c’è una che siete soliti assumere con una certa frequenza. Di seguito i risultati:

1. Mano nella mano

Le coppie che dormono in questo modo, sono persone che hanno molti aspetti in comune. Quando è giunta l’ora di andare a letto, vi sentite completamente rilassati e avvertite un reciproco senso di sicurezza ma hanno comunque bisogno di un contatto fisico.

2. Disordinati

Le coppie che dormono in questa posizione hanno una relazione forte e stabile. Ognuno ha il proprio spazio personale e il loro legame è indissolubile perché proteggono, in modo reciproco, i loro sentimenti. Possono perdonare molto per amore.

3. Entrambi capovolti e separati

Le coppie che assumono questa posizione quando dormono sono persone che difficilmente esprimono i loro sentimenti. Temono che questo li conduca a perdere la propria libertà e spazio personale. Ma in fondo avete un grande cuore, non lasciatevi frenare dalla paura.

4. Uno di spalle all’altro

Le coppie che assumono questa posizione sono caratterizzate da una forte passione. Sono uniti da obiettivi e sogni comuni. La comprensione reciproca predomina a livello intellettuale. La vostra complicità ti permette di essere felice.

5. Separati

Le coppie che assumono questa posizione sono persone molto orgogliose e quando scappa un litigio ci impiegano del tempo prima risolvere i loro problemi. Ma quando torna il sereno, non riuscite a fare a meno di dimostrare il vostro amore.

6. Complici

Le coppie che assumono questa posizione suggerisce che entrambi siete disposti a vivere insieme senza farsi travolgere dai problemi che si presentano.

7. Schiena contro schiena

Siete perdutamente innamorati l’una dell’altro ma spesso sorgono dei conflitti perché avete idee molto diverse. Se la coppia dorme in questa posizione, significa che sono molto indipendenti.

8. Intreccio

Se assumete l’ultima posizione nell’immagine, significa che siete una coppia stabile che crede molto nella relazione. Avete entrambi buttato alle spalle il passato e avete costruito la vostra la felicità.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

