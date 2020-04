Test psicologico: scegli il boomerang che più ti piace e scopri qual è il lato nascosto della tua personalità

Il boomerang è uno strumento di legno che ha origini molto antiche. Gli aborigeni, infatti, lo usavano per la caccia e per la guerra. Questo semplice test ti consente, in base al boomerang che cattura la tua attenzione, di scoprire aspetti nascosti della tua personalità.

Scegli un boomerang

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente l’immagine sopra proposta e scegli il boomerang che cattura la tua attenzione. Di seguito i risultati:

1.Primo Boomerang

Se il boomerang che ha catturato la tua attenzione è il primo, significa che sei una persona che ha ben chiara la strada da seguire per l’ottimale realizzazione dei suoi progetti. Credi molto nelle tue capacità e combatti con tutto te stesso per ottenere sempre il meglio, a lavoro così anche nella vita privata.

2. Secondo Boomerang

Se hai scelto il secondo boomerang, significa che sei una persona estremamente ottimista. Guardi sempre il bicchiere mezzo pieno e gli ostacoli non ti spaventano anzi, ti spingono a fare sempre meglio. Le persone che ti circondano amano la tua grinta e la tua energia. Sei un raggio di sole nelle loro vite.

3. Terzo Boomerang

Se hai scelto l’ultimo boomerang, significa che sei una persona con un grande cuore. Le persone che ti sono accanto amano la tua sincerità e lealtà. Questo sentimento non può essere lasciato senza risposta: ti viene restituito con reciprocità in risposta al tuo amore. Hai dei valori e la tua bontà d’animo è una caratteristica unica, non smettere mai di essere così perché persone come te sono rare.

N. B.: Queste valutazioni hanno un carattere di curiosità e intrattenimento.

