Test: la finestra da cui guarderesti ti svela il desiderio che celi nel cuore

Sei curioso di scoprire cosa nascondi in fondo al tuo cuore? Un desiderio o una paura, lo puoi scoprire con il test delle finestre!

Ognuno di noi ha un desiderio o una paura che non svela a nessuno, prova ad immaginare da quale finestra ti piacerebbe guardare il mondo e poi leggi cosa rivela di te il test!

Cosa desideri? Scoprilo con il test

Ognuno cela in fondo alla sua anima un desiderio o una paura più forti degli altri.

A volte non li ricordiamo perché hanno origine nell’infanzia mentre a volte non li vogliamo ammettere nemmeno a noi stessi.

Gli esperti allora hanno inventato una serie di test psicologici che utilizzano dei simboli, delle immagini per scoprire delle verità sulla nostra personalità.

Non ci si vuole sostituire ai professionisti medici a cui ci si rivolge in caso di disturbi ma se hai voglia di passare qualche minuto in relax imparando una curiosità in più questo test fa per te!

Quale finestra preferisci?

Se provi ad immaginare di guardare fuori il paesaggio, da quale finestra ti piacerebbe farlo? Scegli in maniera istintiva e poi leggi cosa ti svela.

Finestra 1

Sei intraprendente e hai un grande senso di responsabilità. Il sogno che fa per te e che potresti realizzare è creare un’attività in proprio che ti dia indipendenza e soddisfazioni.

Finestra 2

Sei una persona allegra e spensierata. Fai subito amicizia con tutti e sei interessato ad imparare nuove cose. Il desiderio che nascondi nel cuore è dedicarti agli studi che hai sempre sognato.

Finestra 3

Sei una persona pura e semplice. Ami l’onestà e la chiarezza. Il tuo sogno è creare una famiglia fondata sul rispetto e la condivisione con tanti bambini a rallegrarla.

Finestra 4

Sei una persona sensibile e ti commuovi facilmente. Il tuo sogno e di vivere immerso nella natura dedicandoti alle tue attività rilassanti preferite.

Finestra 5

Sei una persona attiva ed energetica e ami avere sempre nuovi progetti ed essere informato sulle ultime tendenze. Il tuo sogno sarebbe avere un lavoro creativo e viaggiare.

Ti sei ritrovato nel profilo scelto? Lasciaci un commento e vieni a trovarci ancora così potrai diventare un esperto di personalità!