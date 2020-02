Test: il simbolo mistico che più ti attrae svela il dono che hai sin dalla nascita

Se sei curioso di sapere dove si concentra la tua energia psichica, prova questo test e scoprilo in pochi passi attraverso i simboli mistici!

I simboli mistici comunicano spesso con il nostro inconscio e possono aiutarti a portare a galla delle verità che non conoscevo.

Questo test libererà la tua energia, provalo!

Quali sono i simboli più usati nei test?

Se sei un appassionato di psicologia o di curiosità che riguardano l’inconscio ti sarai di certo già imbattuto in test come quello che ti proponiamo.

Tutti si basano su un concetto molto semplice ma molto importante: i simboli, le immagini possono richiamare dal nostro inconscio dei significati specifici.

Molte paure, o desideri o comportamenti che non sappiamo da dove vengano possono essere spiegati attraverso dei simpatici test, perciò perché non provare.

Tutt’al più avrai imparato una curiosità in più.

Scegli il simbolo che più ti attrae

Ecco a te il test psicologico dei simboli mistici. Concentrati e scopri quale tua parte inconscia racchiude l’energia che dovresti liberare.

1- La stella di Lakshmi

Se hai scelto questo simbolo possiedi una carica energetica fortissima dentro di te che anche se non ti sembra, ti fa essere irresistibile.

È in tutto ciò che fai, come parli e ti muovi, nessuno ti resiste e non passi inosservato. Cerca di diventare consapevole di questa energia e da incanalarla quando vuoi farti ascoltare e portare avanti le tue idee.

2- La Luna

Sei una persona con una grande interiorità. Sei intuitivo e segui sempre ciò che senti. A volte ti chiudi nel pensiero del passato, ma la tua energia maggiore è concentrata nella tua capacità di capire al volo le situazioni e le persone, quasi che tu avessi poteri soprannaturali.

Usa questa energia per aiutare gli altri, e sarai apprezzato.

3- Occhio di Nazar

Questo simbolo indica che la tua energia risiede nella tua determinazione e nella capacità di destreggiarti tra mille impegni e mille situazioni senza mai abbatterti.

La tua capacità di concentrazione fa invidia a molti, sfruttala magari per insegnare come approcciarsi in maniera positiva alle novità.

Ti è piaciuto questo test? Potresti lasciare un tuo commento e dirci cosa ne pensi. Se poi vuoi scoprire altre curiosità torna a trovarci, non ti pentirai!