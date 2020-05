TEST: dove porti l’anello? Il dito che preferisci rivela che tipo di persona sei realmente

Test personalità: la scelta del dito in si indossa può rivelare aspetti interessanti di una persona

Uno degli accessori più amati dalle donne e, non solo, sono gli anelli. La scelta di indossarli implica la necessità di attirare l’attenzione su di noi. Inoltre, le dita sulle quali li indossi rivela molto sulla tua personalità ed in particolare mette in risalto i tuoi pregi. Sei curioso? Inizia subito questo semplice test.

Su quale dito indossi l’anello?

La scelta di indossare un anello potrebbe essere del tutto casuale ma in realtà è dettata dal nostra personalità e può svelare come siamo nel profondo. Di seguito, le soluzioni:

1. Anello sul pollice

Se ami indossare l’anello sul pollice devi sapere che quello è il dito di Marte. Inoltre, la scelta di quel dito implica che sei una persona che ha energia da vendere, sorridente e vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Inoltre, sei testarda e determinata: litigare con te è davvero inutile perché sei fortemente convinto delle tue opinioni anche se in seguito potresti pentirti di non aver ascoltato gli altri.

2. Anello sul dito indice

E’ il dito di Giove. Se sei solita indossare l’anello sul dito indice significa che sei una persona forte e determinata e ami raggiungere brillantemente ogni tuo obiettivo. Non smetti mai di credere nei tuoi sogni e questo ti permette sempre di ottenete tutto quello che desideri.

3. Anello sul dito medio

E’ il dito di Saturno. Se ami indossare l’anello sul dito medio, significa che sei una persona che crede molto in sé stessa. Credi fortemente nei valori della famiglia e faresti di tutto per aiutate le persone a te care. Questo tuo lato del carattere è molto apprezzato dalla persone che fanno parte della tua vita.

4. Anello sull’anulare

E’ il dito del sole.Secondo la leggenda popolare, l’anello si indossa sull’anulare per l’esistenza di una vena che collega quel dito al cuore. Ad ogni modo, sei una persona emotiva e non riesci a vedere le cose in modo superficiale. Aiuti le persone a te care ad ogni costo.

5. Anello sul mignolo

E’ il dito di Mercurio. Se ami indossare l’anello sul mignolo significa che sei una persona responsabile e diplomatica. Sei dotata di grande intelligenza e hai grandi capacità di leader ma non metti mai da parte le idee degli altri se le reputi giuste ad ottenere risultati eccellenti.

N.B: Le valutazioni hanno carattere di curiosità e intrattenimento.

