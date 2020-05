TEST di intelligenza: quanti animali vedi? Svela la tua capacità intuitiva

Test dell’intelligenza visiva: quanti animali noti nell’immagine?

Questo semplice test di intelligenza visiva che ti proponiamo sta spopolando sul web e può diventare spunto per momenti di aggregazione e svago. Se anche tu vuoi sfidare amici/colleghi e dimostrare la tua intelligenza risolvi questo indovinello nel minor tempo possibile e stupisci tutti! Sei curioso di scoprire risposta? Continua a leggere…

Quanti animali vedi nell’immagine?

Un ottimo modo per allenare la nostra mente è quello di esercitarci continuamente con esercizi di logica o rompicapi che ci permettono di focalizzare l’attenzione sui dettagli anche quelli che, apparentemente, possono apparire insignificanti. Ad esempio, nell’immagine sopra proposta sono presentii una serie di animali. Alcuni di questi sono immediatamente riconoscibili mentre per altri è necessario prestare maggiore attenzione per identificarli. La tua capacità di osservazione evidenzia la tua abilità visiva.

E’ chiaro che ciascuno di noi percepisce la realtà in modo diverso ma riuscire a determinare il numero esatto di animali indica la tua intelligenza visiva. Chi già si è cimentato in questo semplice test ha prestato attenzione solo agli animali colorati come la mucca, il coniglio, il maiale e l’anatra e ignorano quelli bianchi come la pecora e il topo. Quelli visibili solo agli occhi più acuti sono il koala, l’uccellino e la capra.

La risposta al test

Hai un minuto? Bene, osserva attentamente la figura sopra proposta e rispondi a questo quesito: quanti animali sei riuscito a vedere? Pensi che ce ne siano quattro? La risposta non è corretta … riprova ancora, di seguito la risposta esatta.

Ecco la soluzione: ci sono un totale di 13 animali in totale: pesce, tartaruga, elefante, libellula, asino, serpente, gatto, topo, aragosta, gallo, coccodrillo, castoro e delfino.

Se la tua risposta corrisponde alla soluzione significa che ha un Q.I. superiore a 120!

