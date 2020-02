Test: il barattolo che più ti attrae svela cosa stai veramente cercando nella vita

I barattoli simboleggiano cosa il tuo inconscio contiene nel profondo, scegline uno e scopri con questo test cosa cerchi di nascondere a tutti

Il nostro inconscio è fatto di molti aspetti ed elementi a volte nascosti a tutti. Con questo simpatico test potrai scoprire quali lati celi anche a te stesso e che messaggio ti svelano per il futuro

Test dei barattoli per svelare il subconscio

I barattolini che custodiscono delle lucciole luminose sono un bellissimo esempio di simbologia psicologica.

Possono infatti rappresentare il nostro inconscio, con le nostre paure ed i nostri desideri più nascosti, quelli che a volte nemmeno noi sappiamo di avere.

I test come quello che ti proponiamo oggi possono essere utili proprio perché noi attribuiamo dei significati specifici a simboli ed immagini a seconda della nostra personalità e ciò ci può svelare molto su noi stessi.

Cimentati dunque anche tu con questo test dei barattoli!

Quale barattolo sceglieresti di aprire?

Vorresti scoprire cosa è nascosto in fondo al cuore? Scoperchia il velo di mistero scegliendo solo uno dei barattoli che ti proponiamo!

Barattolo 1

Sei una persona che si lega molto agli altri e cerca sempre di dare tutto quello che può per farli stare bene. Ami stare in coppia e dedicarti ai tuoi affetti, a volte però questo pensare troppo agli altri ti crea un malessere di riflesso perché non vedi soddisfatti i tuoi bisogni. Cerca di comunicare di più cosa senti.

Barattolo 2

Sei una persona determinata e hai molta forza di volontà. Sei pronto a lottare per ottenere ciò che vuoi. Ami i viaggi e ti piacerebbe iniziare nuovi progetti perché se molto intelligente ed ami immaginare sempre nuove situazioni e nuovi percorsi. Sei versatile e creativo, dovresti però fantasticare un po’ meno.

Barattolo 3

Se hai scelto questo barattolo sei molto sicuro di te e sei pronto ad iniziare un nuovo ciclo della tua vita in cui poter finalmente essere protagonista del tuo cammino. A volte sei solitario e ti chiudi in te stesso ma ti piacerebbe poter far capire agli altri cosa hai nel cuore.

Barattolo 4

Sei una persona timida ed insicura. Essendo molto emotiva, sei sensibile a tutto ciò che riguarda il bello e i buoni sentimenti. Vorresti essere conquistata giorno dopo giorno e hai bisogno di sapere che le persone per te importanti restano accanto a te per proteggerti e guidarti nella vita.

