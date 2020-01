TEST: l’orologio preferito svela a che livello è il tuo disagio psicologico

Se vuoi sapere quanto se stressato e quanto hai bisogno di relax mentale puoi scoprirlo con questo test di personalità dell’orologio.

Non sempre sappiamo cosa ci toglie energia mentale o come fare a rilassarci ma se siamo curiosi di capire il nostro grado di stress possiamo cimentarci in questo test di personalità.

Test di personalità che evidenzia il grado di stress psicologico

Ognuno di noi ha un livello di disagio psichico che è in grado di sopportare e un limite che valicato ci dà problemi psicosomatici o dovuti allo stress.

Ovviamente per problemi o disturbi è essenziale rivolgersi agli specialisti medici del settore, che sono gli unici in grado di darci delle risposte esaurienti e realmente utili.

Se vogliamo solo soddisfare invece una curiosità legata a come il nostro carattere ci fa affrontare le situazioni difficili possiamo giocare con questo test di personalità che come altri del genere permette di fare emergere i tuoi lati inconsci attraverso le tue scelte.

Che orologio scegli?

Quando sei sotto stress sai come affrontarlo? Non sempre siamo consapevoli di cosa indebolisce psichicamente e come mettere un freno agli eventi fonte di ansia.

Scegli uno degli orologi che vedi in foto

Orologio 1

Se hai scelto l’orologio numero 1 sai percepire in anticipo i fattori che ti stressano ma ciò ti dà solo un lieve sollievo perché comunque senti crescere dentro di te l’ansia per i problemi. Per questo cerchi di pianificare in anticipo tutto, ma non esagerare!

Orologio 2

Non sei una persona che si stressa facilmente, riesci a tenere l’ansia sotto controllo concentrandoti sulle cose positive che hai accanto a te e chiedendo l’aiuto di familiari ed amici. Non sottovalutare i rischi però.

Orologio 3

Il tuo grado di stress è di livello medio perché riesci ad affrontare i problemi scomponendoli in attività più piccole e semplici. Alcuni compiti t mettono ansia ma riesci a rilassarti velocemente dedicandoti ai tuoi hobby.

Orologio 4

Sei la persona meno stressata di tutte perché la tua fortuna sta nel grande ottimismo e fiducia in te. Non temi le sfide che anzi diventano un modo per metterti alla prova ed accetti anche il fallimento come una parte inevitabile del gioco.

Orologio 5

Hai un livello di stress molto alto perché ogni evento, anche quelli piacevoli ti provocano ansia e pensieri negativi. Hai paura di deludere le persone e di non essere all’altezza dei compiti ma dovresti pensare di più al tuo benessere.

Orologio 6

Sei una persona che si stressa davvero molto poco perché non ti fai coinvolgere dalle situazioni che ti appesantiscono mentalmente ed hai la capacità soprattutto sul lavoro di non portarti i problemi a casa. A volte dovresti approfondire di più.

Ti è piaciuto il test? Se si torna a trovarci e lasciaci un commento!