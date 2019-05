Terremoto a Milano, decine di comuni coinvolti: paura per l’Italia che trema

Grande paura per il terremoto a Milano che ha investito i comuni vicini, lasciando gli abitanti nella paura. Che cosa è successo?

L’Italia trema e il terremoto a Milano e provincia ne è una testimonianza, dove gli abitanti sono ancora scossi per quanto accaduto.

Scossa nella provincia di Milano

Dopo le due scosse che hanno investito l’altra sera Macerata e dintorni, questa mattina la provincia di Milano si è svegliata nella paura.

L’epicentro è stato registrato tra la zona di Rebecco sul Naviglio e Magenta, con una profondità pari a 8,5 Km – un territorio dove le scosse e questi eventi sono sempre stati molto rari.

La scossa che è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è di magnitudo 2.5 – alle ore 8.47. Una magnitudo decisamente bassa, ma gli abitanti hanno percepito in maniera molto chiara tutto il disagio – sino a Milano.

1,1 milioni di residenti, con Comuni ad alta densità di popolazione che si sono ritrovati in una situazione decisamente nuova e inusuale. Tantissime le persone che sostengono di aver percepito la scossa, anche a 20 Km dall’epicentro.

Per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone, solo un grande spavento – con la speranza che non si ripeta anche nelle prossime ore.

Gli esperti non si sono pronunciati in merito, ma tengono sotto controllo la situazione – con scosse di assestamento durante la giornata di oggi e domani.