Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, una coppia straniera che si trovava in casa al momento della tragedia.

Il dramma si è registrato intorno alle 22 di giovedì sera a Martinsicuro, provincia di Teramo.

Tragedia a Teramo: bimbo di 1 anno precipita dal balcone

Erano da poco passate le 22 di giovedì sera quando un bimbo di 1 anno è precipitato dal terzo piano della sua abitazione.

La tragedia è avvenuta a Martinsicuro, provincia di Teramo, dove il piccolo viveva con i suoi genitori, in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Marco Polo.

Il bimbo sarebbe sfuggito al controllo di entrambi e sarebbe arrivato sul balcone, dal quale è poi precipitato.

Immediato è scattato l’allarme, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, il bambino era già deceduto.

Le indagini: ascoltati i genitori

Sulla tragedia indagano ora i Carabinieri della locale Compagnia. I genitori del piccolo sono già stati ascoltati dagli inquirenti.

I carabinieri hanno hanno anche ascoltato le testimonianze di diverse persone che hanno assistito alla tragedia e si sono riversate in strada.

