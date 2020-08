Tendono una corda in strada, 22enne sbalzata dallo scooter: individuati i responsabili, tutti giovanissimi

Tendono una corda in strada, 22enne sbalzata dallo scooter: individuati i responsabili,...

Uno scherzo di pessimo gusto, che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi quello messo in atto da alcuni giovanissimi a Sant’Arcangelo di Romagna.

Il gruppetto ha teso una corda in strada, legandola a due pali della corrente. Una 22enne è rimasta ferita, mentre percorreva la strada in sella al suo scooter. Quella della corda non è la prima bravata del genere che si registra nella cittadina romagnola.

La ricostruzione dello scherzo

Una bravata, o meglio un atto vandalico che avrebbe potuto provocare un incidente ben più grave di quello che si è verificato a Sant’Arcangelo di Romagna.

Come riferisce anche Fanpage, lo scorso martedì sera, un gruppo di giovanissimi, di cui molti ancora minorenni, hanno deciso di tendere una corda in strada, legandola a due pali della luce.

Una ragazza, in sella al suo scooter, ha colpito la corda ed è caduta dal mezzo. Fortunatamente, per la giovane, “solo” la frattura della tibia e 30 giorni di prognosi, ma nessuna drammatica conseguenza.

La giovane, rimasta cosciente, ha potuto allertare le forze dell’ordine, raccontando quanto accaduto in via Andrea Costa.

La corda era tesa all’altezza del casco, ma la giovane non è riuscita ad evitare l’impatto.

Fermata una banda di giovanissimi

Le forze dell’ordine si sono immediatamente messe sulle tracce di una banda di giovanissimi. Tra loro anche diversi minorenni. Quella di Sant’Arcangelo non è la prima bravata del genere che avviene nella cittadina romagnola.

Non è ancora chiaro se gli scherzi siano riconducibili alla stessa banda di ragazzini o se ci siano diversi gruppetti che mettono in atto bravate simili.