La nuova edizione è ormai alle porte ed il riserbo è massimo: ecco cosa abbiamo scoperto per voi, quando inizia e coppie vip di Temptation Island!

Coppie e sentimenti, due degli ingredienti che rendono imperdibile Temptation Island. La curiosità sul cast è alle stelle, ecco tutte le anticipazioni da non perdere!

Temptation Island anticipazioni: quando inizia?

La prossima edizione di Temptation Island quando avrà inizio? È uno degli interrogativi più pressanti che inondano le pagine fan sui social. Il reality, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi e Ambra Banijay Italia ha concluso la 9’ edizione dal 2005 ad oggi.

Nelle scorse settimane si era parlato del mese di luglio come possibile inizio del programma ma ora arriva la data definitiva: sarà il 30 giugno 2021 sempre in prima serata su Canale 5!

L’attesa è dunque agli sgoccioli, manca davvero pochissimo e le coppie che dovranno mettere alla prova il loro rapporto sono già sul set per le riprese!

Proprio così, le telecamere di Temptation Island si sono accese nelle scorse ore, per riprendere gli incontri con i single, le esterne ed i confronti ai falò: momenti che tutti gli appassionati del programma non vedono l’ora di vedere

Temptation Island 2021: coppie vip nel cast? Il chiarimento

Oltre alla data, nelle scorse settimane molti rumors sui possibili nomi dei vip sono apparsi sul web. Sui social si è parlato di alcune papabili coppie, tra cui Vera Gemma e Jeda Lenfoire, Rosy e Deddy, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e molti altri.

Ancora non vi sono le conferme su questi nomi ma una delle autrici, Raffaella Mennoia, ha voluto dare alcuni indizi.

“Le coppie dovrebbero essere sette. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo..”

La Mennoia spoilera che la prima coppia è già pronta per il casting e che questo anno a causa della pandemia è stato più difficile fare i provini.

Spazio dunque a coppie già conosciute anche per tale motivo? Può essere un’ipotesi ma per sapere con certezza come si comporrà il cast che sarà alla presenza di Filippo Bisciglia, tocca aspettare ancora un po’ di tempo!

