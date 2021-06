GFVip 6, anche Ariadna Romero nel cast? La risposta spiazza i fan

La bellissima showgirl farà parte del cast del Grande Fratello Vip? Tutti i dettagli sui rumors del momento e le sue parole!

La nuova edizione del GFVip genera una curiosità virale sui social dove dilagano rumors su alcune possibili partecipazioni.

Una di queste riguarda la bellissima Ariadna Romero, sarà anche lei nel cast del Grande Fratello Vip 6?

GFVip, opinionisti e protagonisti: spoiler!

Uno dei fenomeni della prossima stagione televisiva Mediaset sarà senza dubbio l’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip che negli anni ha affiancato l’originario GF nip attraendo un numero sempre maggiore di telespettatori.

Sulle tempistiche che riguardano la prossima edizione non vi sono ancora date certe ma quello che è sicuro è che la macchina dei casting sta per prendere il via. Nelle scorse settimane alcuni rumors avevano indicato diversi personaggi noti come possibili concorrenti ma molte sono state le smentite.

Di Gabriel Garko ed Anna Oxa non ci sarà traccia infatti diversamente da quanto ipotizzato, mentre resta possibile la presenza di Katia Ricciarelli, il tenore moglie di Pippo Baudo. Quasi confermate invece le due opinioniste.

Due donne infatti, con un forte carattere e senza peli sulla lingua: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma i rumor non si sono placati e gli utenti social hanno fatto emergere un nuovo nome!

GFVip, Ariadna Romero nel cast? Ecco il chiarimento!

La modella, showgirl cubana è molto conosciuta ed apprezzata dal pubblico italiano soprattutto grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi del 2019 ma non solo.

La bella 34enne naturalizzata italiana ha anche preso parte a Ballando con le Stelle, Pechino Express, All Together Now e Made in Sud.

Inoltre la bella cubana è stata la compagna di Pierpaolo Pretelli, ex GFVip 5 e mamma del loro bellissimo bimbo Leonardo. La sua dolcezza di madre che traspare dalle sue foto social ha infatti conquistato tutti.

I rumors hanno ragione? Anche Ariadna sarà nel cast del GFVip 6? Purtroppo poco fa è giunta la smentita della diretta interessata che, in risposta ai fan ha spiegato tutto.

“Non mi sono presentata ai casting, non ci sono al GFVip quest’anno”

Non solo, Ariadna ha precisato che chi ha messo in giro tali voci parla senza saperne nulla, ma non è la prima volta che accade. Forse ciò avviene perché i fan vorrebbero così tanto vedere il loro beniamino in tv da equivocare alcuni indizi.

Magari questa volta la produzione del GFVip potrebbe accontentare i fan e fare una super proposta alla Romero?

Chi lo sa, per ora non resta che attendere le dovute conferme o smentite e continuare a seguirci perché vi forniremo ulteriori spoiler e dettagli sulla prossima edizione del GFVip

