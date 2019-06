Temptation Island, Massimo brutale con Ilaria: ‘La faccio schiattare’

Le anticipazioni di Temptation Island ci preannunciano una puntata piuttosto scoppiettante. Lite, urla e sfoghi che non hanno precedenti

Questa nuova edizione di Temptation Island è iniziata col botto. Le coppie si stanno mettendo alla prova, ma c’è già chi sta soffrendo più dell’altro. Ecco cosa vedremo nella prossimo puntata, tra Massimo e Ilaria.

Temptation Island anticipazioni: la reazione furente di Massimo

La prima puntata di Temptation Island 2019 ha fatto il botto d’ascolti proprio perché ha mostrato delle coppie realmente intenzionate a mettersi alla prova su tutti i fronti. Nella seconda puntata la coppia Massimo Colantoni e Ilaria Teolis non poche tensioni. Nella prima puntata era stata proprio Ilaria a piangere per il comportamento del compagno. Colantoni non ha fatto mistero del suo interesse per la single Federica Lepanto, vincitrice di un’edizione del Grande Fratello.

Probabilmente l’ira di Colantoni nascerà proprio dalle vendetta da parte della fidanzata. La ragazza potrebbe aver reagito al feeling tra il fidanzato e la Lepanto consolandosi tra le braccia di qualcuno. Nel video anticipazioni del programma, si sente il ragazzo urlare:

«Non se merita proprio un ca…o – La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, se mettono a piagne! Ma sti ca…i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma stica…i! Ma piagnesse! Questa è una regazzina!».

Parole che fanno pensare ad un triste epilogo dei due.

Temptation Island tante coppie usciranno scoppiate

Purtroppo, l’isola delle tentazioni, miete ancora vittime. Secondo quando trapelato da voci attendibili, dal programma usciranno indenne solo pochissime coppie. Insomma, ne vedremo delle belle.

La stessa Maria De Filippi si è detta scioccato di quanto accaduto a poche ore della prima registrazione. C’è veramente da aspettarsi di tutti. Ovviamente, noi facciamo il tifo per l’amore, speriamo vinca su tutto.

Non ci resta che aspettare la puntata di domani per vederne delle belle.