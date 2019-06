Temptation Island ‘Hanno sc**ato’: Bisciglia mostra il video in privato al fidanzato tradito

Temptation Island, colpo di scena all’Isola delle Tentazioni: ‘Hanno sc**ato’. Filippo Bisciglia mostra il video a porte chiuse al fidanzato tradito

Ci saranno grandi colpi di scena nell’arco della prossima puntata di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo Lunedì 1 Luglio. Cose mai viste prima, in sei edizioni del programma annuncia il presentatore Filippo Bisciglia.

I fan del programma sono così in trepidante attesa, soprattutto dopo il nuovo Video Spoiler, pubblicato sul canale ufficiale del programma e riportato a piè pagina.

Quale coppia sarà protagonista del colpo di scena? Bhe, la coppia si è già fatta notare negli ultimi giorni, perchè accusata di aver truffato il programma, in quanto la loro presenza sull’Isola delle tentazioni non sarebbe che un escamotage finalizzato al buisness e alla popolarità, come confermerebbero anche alcuni messaggi inoltrati all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Deinira Marzano.

Ebbene si si tratta proprio di loro due, Jessica Battistello e Andrea Filomena. Ciò che è emerso è che nel corso dell’ultimo falò il conduttore avrebbe evitato di far vedere ad Andrea un terzo video, perchè già abbastanza provato e scosso dagli atteggiamenti, per lui inaspettati da parte della donna che il 9 Giugno avrebbe dovuto sposare.

Quest’ultima si è presa una cottarella per il corteggiatore Alessandro Zarino, alla quale si è pericolosamente avvicinata.

Ecco cosa ha dichiarato Bisciglia durante un incontro a porte chiuse ad Andrea Filomeno:

“Quello che ti sto raccontando adesso non è mai successo in 6 anni di Temptation Island. Mi spiego, io con me al falò avevo un terzo video. Però siccome eri molto provato e scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere. Ora però io penso che sia giusto che tu lo veda. Se è brutto? Mmm, lo vedrai”.

Che si tratti si un bacio appassionato? Gli utenti smentiscono, in quanto nelle scorse edizioni già era scattato il bacio tra alcune naufraghe e un corteggiatore dell’Isola delle tentazioni.

Quindi no! Ciò che non è mai accaduto è che due concorrenti andassero oltre il bacio, ed è ciò che tutti sospettano anche a giudicare dall’espressione e gli occhi colmi di lacrime misti ad incredulità di Andrea durante la visione del filmato:

‘Per me hanno già scop*to!Dai raga quella non sta nella pelle’ e ancora: ‘si è bombata un altro’ Cosa sarà accaduto lo scopriremo solo nella prossima puntata di Temptation Island, nel frattempo vi lasciamo al video Spoiler! I due protagonisti avranno ceduto, ‘troppo in fretta’ alla tentazione? Jessica avrà chiarito le sue idee, in merito all’amore che proverebbe per Andrea, da tutti giudicato come il suo ‘zerbino’?