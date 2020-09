Temptation Island, anticipazioni: Anna al falò, Francesca e Salvo dentro

Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata di Temptation island in onda il 30 settembre del 2020.

Anna si presenta al falò, Francesca e Salvo sbarcano nel programma, un’altra coppia chiede il confronto!

Le novità di Temptation Island

Mercoledì 30 settembre 2020, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi.

In base alle ultime anticipazioni, avrà luogo una serata ricca di colpi di scena.

L’attesa è tanta per l’arrivo della una nuova coppia formata da Salvo e Francesca e per il falò di confronto definitivo tra Anna e Gennaro.

Anna si presenterà al falò di confronto?

Cresce l’attesa per la nuova puntata di Temptation Island in cui scopriremo come prosegue il viaggio nei sentimenti di tutti i protagonisti: da Alberto e Speranza, Nello e Carlotta, Nadia e Antonio, fino ad arrivare a Serena e Davide e Anna e Gennaro.

In particolare, i fan del programma di Canale 5 attendono il confronto finale nel falò di quest’ultima coppia, che è già stata protagonista della puntata precedente.

Se in un primo momento Gennaro sembrava convinto di voler lasciare la trasmissione da solo, senza la fidanzata Anna, a causa delle gravi parole pronunciate dalla ragazza nel corso delle settimane, alla fine pare abbia cambiato idea.

L’uomo, infatti, ha chiesto un nuovo falò di confronto ad Alessia Marcuzzi. Tutti attendiamo di vedere se Anna accetterà di incontrare Gennaro e se la coppia uscirà da Temptation island più unita che mai.

In base alle anticipazioni, pare che la ragazza si presenterà e che verrà mostrato un video a sorpresa!

L’arrivo di Francesca e Salvo

Nel corso della serata, conosceremo anche Salvo e Francesca. I due sbarcheranno sull’isola delle tentazioni a causa dell’abbandono di un’altra coppia.

Stando alle anticipazioni, al centro della puntata pare che vi saranno anche le prime lacrime della nuova coppia entrata nel villaggio.

Infine, sembra che una nuova coppia richiederà il confronto finale, dopo che uno dei protagonisti avrà visto un filmato inatteso.