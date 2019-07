Temptation Island ‘Sei uno zerbino’: Nunzia implora il fidanzato di tornare insieme, insulti sul web

Temptation Island, Nunzia implora Arcangelo di ritornare insieme, dopo il confronto al falò, ma lui la rifiuta. I web insorge contro di lei:” Sei uno zerbino”

La terza puntata di Temptation Island, ieri sera 8 Luglio, si è aperta con un falò di confronto tra i due fidanzati Nunzia e Arcangelo. Dopo l’ultima puntata, Nunzia e Arcangelo hanno preso la decisione di lasciarsi e di ritornare nel villaggio da single. A quanto pare però, Nunzia ha avuto dei ripensamenti e dopo circa qualche giorno, ha deciso di riparlare con Arcangelo e ritrovare un punto di incontro con il suo fidanzato. Dall’ultimo falò di confronto però, Arcangelo sembrava essere più deciso e determinato a lasciare definitivamente Nunzia.

Nunzia implora Arcangelo

Nella terza puntata di Temptation Island però, Nunzia nonostante il rifiuto dello scorso falò di Arcangelo, dove si è dimostrata arrabbiata e delusa, ha deciso nella puntata di ieri, di riavere un falò di confronto con Arcangelo. Questa volta però la giovane, ha deciso di chiedere scusa al suo ragazzo e di ritornare insieme a lui alla vita che aveva programmato insieme, ma non è stato cosi.

Il giovane, nonostante si sia dimostrato immaturo nella relazione, ha deciso di prendere la decisione migliore per tutti e due. Incredibilmente Arcangelo, infatti, si è mostrato quello più equilibrato, a differenza di Nunzia che ha implorato il suo ragazzo fino alla fine per ritornare insieme. Il tentativo è stata rifiutato in tronco da Arcangelo che ha deciso di porre fine alla loro storia.

Nunzia i social contro la ragazza: “Sei uno zerbino”

La decisione presa dalla giovane ragazza però ha scatenato la reazione del web che è insorto contro di lei. Nunzia infatti, ha cercato di far tornare sui suoi passi il suo ex, ma a quanto pare Arcangelo ha stroncato la giovane in pochi secondi:

In tutti questi anni mi sono sforzato ma non riuscirò mai a renderti felice. Mi sono rotto di non farti mai stare bene. Tu non puoi vivere pensando a me, ma io sono questo e non vado bene per te. Siamo arrivati ad un punto che non posso farti soffrire più. Quello che hai visto mi ha fatto stare male».

Nunzia risponde:

«Apprezzo tanto le tue parole, non me l’aspettavo. Non mi sono comportata più come una fidanzata che capiva un fidanzato, ma ero un giudice»,

Arcangelo la interrompe:

«io ti devo stare lontano. Sei la compagna perfetta, ma perchè ti devo maltrattare?»

La discussione va avanti finché Arcangelo decide di andare via e di abbandonarla definitivamente. Il ragazzo viene raggiunto da Nunzia che lo abbraccia e lo bacia ancora per fargli cambiare idea. Il web però ha visto la reazione della giovane come un gesto di debolezza tanto che la bella Nunzia è stata definita zerbino da molti utenti del web.