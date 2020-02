Tempesta Ciara, Francia senza elettricità: danni in tutta Europa

La tempesta Ciara sta mettendo in ginocchio quasi tutta l’Europa e ora si abbatte sempre più violenta. Mezza Francia è rimasta senza elettricità

Europa in ginocchio per la tempesta Ciara che sta aumentando la sua furia senza sosta. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La tempesta Ciara e i danni in Europa

Il Nord Europa è stato travolto dalla tempesta più violenta degli ultimi tempi, provocando anche la chiusura della Tour Eiffel per motivi di necessaria sicurezza:

“a causa dei forti venti e come misura di sicurezza, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa”

Così come i disagi si sono estesi anche in Germania, con la sospensione da parte delle autorità della circolazione dei treni a lunga percorrenza in alcuni degli Stati occidentali.

La tempesta sta interessando molte zone del nord Europa e il black out ha colpito diverse zone della Francia come Bretagna, Normandia, Grand Est, L’Ile de France e Centro: 13mila abitazioni sono attualmente senza elettricità.

La società che gestisce la rete elettrica Enedis ha confermato questo importante disagio per la popolazione. L’ira della tempesta si sta spostando verso l’Olanda e il Regno Unito registrando già i primi notevoli disagi.

Il volo record Milano New York

L’aspetto curioso che ha caratterizzato questa tempesta è aver aiutato il volo Milano New York, che ha coperto la sua lunga tratta in sole 5 ore. È stato così battuto il record di velocità!

L’ultimo recordi simile è stato registrato nel 2018 con il volo Boeing 787 che ci mise 5 ore e 13 minuti per arrivare a New York Successivo a quello del 1996 del Concorde che ci mise solo due ore e 52 minuti da New York e a Londra.